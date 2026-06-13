لە گەرمیان نزیکەی 40 هەزار تۆن گەنم لە جووتیاران وەردەگیرێت

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ئەمڕۆ شەممە، 13ـی حوزەیرانی 2026، جەلال شێخ نووری، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا وردەکارییەکانی پڕۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیارانی بۆ ئەمساڵ خستە ڕوو.

جەلال شێخ نووری رایگەیاند، پشکی ئیدارەی گەرمیان بۆ وەرگرتنی گەنم نزیکەی 40 هەزار تۆنە، ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم پڕۆسەیە بەپێی ئەو پلان و رێنماییانە بەڕێوەدەچێت کە بۆ سایلۆی گەرمیان دیاری کراون و بۆ ماوەی 40 رۆژ بەردەوام دەبێت.

سەبارەت بە توانای سایلۆکە بۆ وەرگرتنی بەرهەمی رۆژانە، سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان گوتی "سایلۆی گەرمیان توانای هەیە رۆژانە زیاتر لە هەزار تۆن گەنم لە جووتیاران وەربگرێت."

هەروەها جەختی لەوەش کردەوە کە بە مەبەستی رێکخستنی کارەکان و دوورکەوتنەوە لە قەرەباڵغی، سیستمێکی حجزکردنی ئۆنڵاین پەیڕەو دەکرێت، بەپێی سیستمەکە، جووتیاران پێشوەختە بە شێوەی ئۆنلاین نۆرە و کاتی دیاریکراو بۆ خۆیان دەگرن و پاشان بەرهەمەکانیان دەگەیەننە سایلۆ.

ئەمە لەکاتێکدایە ئەمڕۆ شەممە، نەوزاد شێخ كامیل بەڕێوەبەری بازرگانی هەرێمی كوردستان، بە كوردستان24ـی راگەیاند، بۆ ئەمساڵ 400 هەزار تۆن گەنم لە جووتیاران وەردەگیرێت و هەوڵدەدرێت ئەو بڕەی دەمێنێتەوە لە گەنمی جووتیاران لەلایەن كەرتی تایبەتەوە وەربگیرێت، گوتیشی، سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان لیژنەیەكی بۆ ئەو مەبەستە پێكهێناوە.

نەوزاد شێخ كامیل ئاماژەی بەوەشدا، لە چوارچێوەی پلاندا، 292 هەزار تۆن گەنم بە نرخی 700 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک وەردەگیرێت. هاوکات لە دەرەوەی پلاندا، 108 هەزار تۆن گەنم بە نرخی 500 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک وەردەگیرێت. لەگەڵ ئەوەش بڕی گەنمی دیاریکراو بەم شێوەیە بەسەر پارێزگاکانی هەرێمی کوردستاندا دابەش کراوە،

سلێمانی: 150 هەزار و 209 تۆن.

هەولێر: 122 هەزار و 680 تۆن.

دهۆک: 116 هەزار و 83 تۆن.

هەڵەبجە: 11 هەزار و 28 تۆن.

لە ماوەكانی رابردوودا جووتیارانی هەرێمی كوردستان ناڕازی بوون لەو بڕە گەنمەی لێیان وەردەگیرێت لەلایەن حكوومەتی عێراقەوە، چونكە وەكو ئەوان دەڵێن، بەرهەمی ئەمساڵیان زۆر زیاترە لەوەی بۆیان دانراوە.

بەپێی ڕاگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتییەکە، ئەمساڵ پڕۆسەی نۆرەگرتن بۆ رادەستکردنی گەنم بە سایلۆکان بە شێوازی ئەلیکترۆنی دەبێت، داوا لە جووتیاران کراوە پێش ئەوەی گەنمەکەیان بەرەو سایلۆکان بگوازنەوە، لە رێگەی لینکێکی تایبەتەوە ناوی خۆیان تۆمار بکەن و نۆرە بگرن.

گرنگترین خاڵەکانی رێنماییە نوێیەکە بریتین لە:

1-نۆرەگرتنی ئەلیکترۆنی ناچارییە و بەبێ تۆمارکردن لە لینکە دیاریکراوەکە، بەرهەمی هیچ جووتیارێک وەرناگیرێت.

2- پێویستە جووتیار لەو رێکەوتەی بۆی دیاریکراوە لەبەردەم سایلۆ ئامادە بێت؛ بەپێچەوانەوە نۆرەکەی دەفەوتێت و دەبێت دووبارە ناوی خۆی تۆمار بکاتەوە.

3- پێویستە جووتیاران دڵنیا ببنەوە لە راستیی ئەو زانیارییانەی لە سیستمەکەدا تۆماری دەکەن، چونکە هەر هەڵەیەک لە زانیارییەکاندا دەبێتە هۆی ئەوەی رێگە بە بارهەڵگرەکە نەدرێت بچێتە ناو سایلۆوە.

4- دوای تەواوکردنی پڕۆسەی تۆمارکردن بە سەرکەوتوویی، کورتەنامەیەکی (SMS) پشتڕاستکردنەوە بۆ ژمارەی مۆبایلی جووتیارەکە دەنێردرێت.

بەڕێوەبەرایەتی بازرگانی دانەوێڵەی هەولێر ئامانجی لەم هەنگاوە بە رێکخستنی پڕۆسەی وەرگرتنی گەنم و کەمکردنەوەی جەنجاڵی لەبەردەم سایلۆکان ناوزەد کردووە.