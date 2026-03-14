جەنگی ئێران سیاسی

ترەمپ: پلانی ئێران بۆ کۆنترۆڵکردنی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لەنێوبردنی ئیسرائیل  شکستی هێنا

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا
جیهان ئەمریکا ئیسرائیل ئێران

سەرۆکی ئەمریکا لە نوێترین پەیامیدا رایدەگەیەنێت، کە کۆماری ئیسلامیی ئێران پلانی داگیرکردنی تەواوی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستی هەبووە، بەڵام ئێستا ئەو پلانە هاوشێوەی خودی ئێران شکستی هێناوە و لەنێو چووە.

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 14ـی ئاداری 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (تروس) نووسیویەتی: ئێران پلانی ئەوەی هەبوو دەست بەسەر تەواوی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بگرێت، هەروەها دەیویست بە تەواوی ئیسرائیل لەنێو ببات و بیسڕێتەوە."

سەرۆکی ئەمریکا لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، جەخت لە کۆتاییهاتنی یەکجاریی ئەو مەترسییانە دەکاتەوە و بە شێوەیەکی راستەوخۆ دەڵێت: "رێک هاوشێوەی خودی ئێران، ئێستا ئەو پلانانەش شکستیان هێناوە و کۆتاییان هاتووە".

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,