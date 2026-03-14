ئێران هۆشداریی توند دەداتە سەرکردایەتیی ئیمارات

پێش کاتژمێرێک

هێزە چەکدارەکانی ئێران داوایان لە دانیشتووانی نزیک بەندەرەکانی ئیمارات کرد لەو شوێنانە دوور بکەونەوە، چونکە وەک ئامانجێکی رەوای خۆیان دەیبینن.

ئەمڕۆ شەممە، 14ـی ئاداری 2026، فەرماندەیی ناوەندیی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی سوپای ئێران (بارەگای خاتەمولئەنبیا) لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، "سەرکردایەتیی ئیمارات ئاگادار دەکەینەوە کۆماری ئیسلامیی ئێران بە مافی رەوای خۆی دەزانێت بەرگری لە سەروەریی نیشتمانی و خاکی خۆی بکات، ئەویش لە رێگەی لێدان و بەئامانجگرتنی مووشەکەکانی دوژمنی ئەمریکی جێگیرکراو لە ناو بەندەر، لەنگەرگە و کۆگاکانی چەکی ئەمریکی لە ئیمارات".

لە راگەیەنراوەکەی تەلەڤیزیۆنی فەرمیی ئێراندا داوا لە دانیشتووان کراوە بەپەلە ئەو ناوچانە چۆڵ بکەن.

ئەم داوایە، لە 15یەمین رۆژی جەنگی ئیسرائیل و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دژی ئێران دێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، وەزارەتی بەرگریی ئیمارات رایگەیاند، تەنیا ئەمڕۆ شەممە، 14ـی ئاداری 2026، نۆ مووشەک و 33 درۆنی ئێرانییان تێکشکاندووە،