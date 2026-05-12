ئاری ئەحمەد: ئەمساڵ کێشەی ئاو لە هەولێر نابێت

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، هاوینی ئەمساڵ کێشەی کەمئاوی لە شاری هەولێر و دەوروبەری نامێنێت و 24 کاتژمێر ئاوی خاوێن بۆ هاووڵاتییان دابین دەکرێت.

ئاری ئەحمەد، بەڕێوەبەری گشتیی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان بەکوردستان24ـی راگەیاند، پڕۆژەی فریاگوزاری خێرای ئاوی هەولێر کارەکانی %100 تەواو بووە، ئێستاش 92%ی کارەکانی بەستنەوەی هێڵە سەرەکییەکانی پڕۆژەکە بە تۆڕی گشتیی ئاوی شارەکەوە کۆتایی هاتووە، ئاماژەی بەوەش کرد، ئەو رێژە کەمەی ماوە، لە ماوەی مانگێک بۆ مانگ و نیوێکی دیکەدا بە تەواوی تەواو دەبێت.

سەبارەت بەو گەڕەکانەی هێشتا بە پڕۆژەکە نەبەستراونەتەوە، بەڕێوەبەری گشتیی ئاو روونی کردەوە، زۆربەی گەڕەکەکان بەستراونەتەوە و تەنیا چەند گەڕەکێکی کەم ماون کە دەکەونە نێوان رێگای مووسڵ و رێگای کەرکووک، لە ئێستاشدا کارکردن بۆ گەیاندنی ئاو بەو شوێنانە بەردەوامی هەیە.

لە لایەکی دیکەوە، سەبارەت بە پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون، ئاری ئەحمەد گوتی، "داوامان لە دانیشتووان و کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان کردووە وەک هاوبەشی ئاو خۆیان تۆمار بکەن، لە هەر پڕۆژەیەکدا رێژەی خۆتۆمارکردن بگاتە 75%، حکوومەت بۆڕی بۆ رادەکێشێت و بە تۆڕی گشتییەوە دەیانبەستێتەوە". ئاماژەی بەوەش دا، تا ئێستا نزیکەی 45%ـی دانیشتووانی ئەو پڕۆژانە خۆیان تۆمار کردووە.

بە جێبەجێکردنی ئەم هەنگاوانە، بڕیارە لە هاوینی ئەمساڵدا کێشەی ئاوی هەولێر بە یەکجاری ببێتە رابردوو و هاوشێوەی کارەبای پڕۆژەکە، دابەشکردنی ئاو ببێتە 24 کاتژمێری.