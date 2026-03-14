ترەمپ: پێویستە وڵاتانی جیهان بەرپرسیارێتی پاراستنی گەرووی هورمز بگرنە ئەستۆ

سەرۆکی ئەمریکا، داوای لەو وڵاتانە کرد کە سوودمەندن لە دابینکردنی نەوت لە رێگەی گەرووی هورمزەوە، بەرپرسیارێتی پاراستنی ئەو رێڕەوە دەریاییە گرنگە بگرنە ئەستۆ.

شەممە 14ـی ئاداری 2026، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، رایگەیاند، وڵاتەکەی توانیویەتی ئێران بە تەواوی لە رووی سەربازی و ئابوورییەوە لاواز بکات.

ترەمپ ئاماژەی بەوەشکرد: "ئەمریکا یارمەتییەکی گەورەی ئەو وڵاتانە دەدات و هەماهەنگییان لەگەڵ دەکات بۆ ئەوەی دڵنیابێت لەوەی کارەکان بە شێوەیەکی خێرا و بێ کێشە بەڕێوەدەچن".

سەرۆکی ئەمریکا جەختی لەوە کردەوە، پاراستنی رێڕەوە ئاوییە گرنگەکان دەبوو لە سەرەتاوە هەوڵێکی بەکۆمەڵ بوایە، گوتیشی،"ئەم جۆرە هاوکارییە نێودەوڵەتییە دەبێتە هۆی نزیکبوونەوەی وڵاتانی جیهان و بەدیهێنانی ئاشتی و ئاسایشی بەردەوام".

ترەمپ پێشتر ئاشکرای کردبوو، چەند وڵاتێک بە نیازن بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریکا، کەشتیی جەنگی بنێرن بۆ گەرووی هورمز بە مەبەستی مسۆگەرکردنی ئاسایشی گەشتیاری و گواستنەوەی دەریایی.

ئەم لێدوانانەی ترەمپ لە کاتێکدایە، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند، شەوی رابردوو هێزەکانیان هێرشێکی ورد و ئامانجداریان کردووەتە سەر دوورگەی "خارگ"ی سەر بە ئێران، هاوکای ئاماژەی بەوەشکردبوو، لەو هێرشەدا توانیویانە ئەمانجەکانیان بە وردی و سەرکەوتووانە بپێکن.