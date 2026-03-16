مەسرور بارزانی لە 38مین ساڵڕۆژی کیمیابارانی هەڵەبجەدا پەیامێکی بڵاوکردەوە

ئەمڕۆ دووشەممە، 16ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە 38ەمین ساڵیادی کیمیابارانی هەڵەبجەدا پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لەوە کردەوە، پێویستە حکوومەتی فیدراڵ بەرپرسیاریەتییە یاسایی و دەستوورییەکانی خۆی جێبەجێ بکات و کەسوکاری قوربانیان قەرەبوو بکاتەوە، هاوکات داواشی کرد دەستکەوتەکانی هەرێمی کوردستان کە بەرهەمی خوێنی شەهیدانن بپارێزرێن.

دەقی پەیامی سەرۆکی حکوومەت؛

لە (38)مین ساڵڤەگەڕی کیمیاباران و کۆمەڵکوژی شاری هەڵەبجەدا، بەڕێز و شکۆوە یادی شەهیدە بێتاوانەکانی ئەم کارەساتە گەورەیە دەکەینەوە کە بەرانبەر خەڵکی کوردستان ئەنجام درا و ئامانجیان قڕکردن و جینۆسایدکردنی گەلی کوردستان بوو.

کیمیابارانی هەڵەبجە هەمیشە زامێکی قووڵە لە مێژووی ئێمەدا و هێمایەکی دیار و ڕوونی ئەو ستەمکاریی و زۆرداریەیە کە دژی خەڵکی کوردستان ئەنجام درا.

نابێت ئەم تاوانە هۆڤانەیە، هەرگیز لە یاد و یادەوەریی خەڵکی کوردستان و مرۆڤایەتیدا بچێتەوە و پێویستە خەڵکی کوردستان، لە یادی نەچێت کە ئەم دەسکەوتانەی ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان بەدەستهاتوون، بەرهەمی خوێنی شەهیدە سەربەزەکانی کوردستانن و دەبێت بە هەموو شێوەیەک پارێزگارییان لێ بکەین.

لەم یادە خەمگینەدا، جارێکی دیکەش بە بیر حکومەتی فیدراڵ دەهێنینەوە کە پێویستە لە ئاست بەرپرسیاریەتی یاسایی و دەستووریی خۆیدا بێت و بە شێوەیەکی شایستە، بنەماڵە و کەسوکاری سەربڵندی شەهیدانی هەڵەبجە و ئەنفالکراوان و سەرجەم قوربانیانی ديكەی دەستی ڕژێمی پێشووی عێراق قەرەبوو بکاتەوە .

سەری رێز و نەوازش بۆ گیانی پاکی شەهیدانی هەڵەبجە و سەرجەم شەهیدانی کوردستان.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان