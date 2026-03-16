سەرۆک بارزانی: کیمیابارانکردنی هەڵەبجە زوڵمێکی زۆر گەورە بوو لە دژی خەڵکی کوردستان
مەسرور بارزانی لە 38مین ساڵڕۆژی کیمیابارانی هەڵەبجەدا پەیامێکی بڵاوکردەوە

ئەمڕۆ دووشەممە، 16ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە 38ەمین ساڵیادی کیمیابارانی هەڵەبجەدا پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لەوە کردەوە، پێویستە حکوومەتی فیدراڵ بەرپرسیاریەتییە یاسایی و دەستوورییەکانی خۆی جێبەجێ بکات و کەسوکاری قوربانیان قەرەبوو بکاتەوە، هاوکات داواشی کرد دەستکەوتەکانی هەرێمی کوردستان کە بەرهەمی خوێنی شەهیدانن بپارێزرێن.

دەقی پەیامی سەرۆکی حکوومەت؛

لە (38)مین ساڵڤەگەڕی کیمیاباران و کۆمەڵکوژی شاری هەڵەبجەدا، بەڕێز و شکۆوە یادی شەهیدە بێتاوانەکانی ئەم کارەساتە گەورەیە دەکەینەوە کە بەرانبەر خەڵکی کوردستان ئەنجام درا و ئامانجیان قڕکردن و جینۆسایدکردنی گەلی کوردستان بوو.
کیمیابارانی هەڵەبجە هەمیشە زامێکی قووڵە لە مێژووی ئێمەدا و هێمایەکی دیار و ڕوونی ئەو ستەمکاریی و زۆرداریەیە کە دژی خەڵکی کوردستان ئەنجام درا.

نابێت ئەم تاوانە هۆڤانەیە، هەرگیز لە یاد و یادەوەریی خەڵکی کوردستان و مرۆڤایەتیدا بچێتەوە و پێویستە خەڵکی کوردستان، لە یادی نەچێت کە ئەم دەسکەوتانەی ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان بەدەستهاتوون، بەرهەمی خوێنی شەهیدە سەربەزەکانی کوردستانن و دەبێت بە هەموو شێوەیەک پارێزگارییان لێ بکەین.

لەم یادە خەمگینەدا، جارێکی دیکەش بە بیر حکومەتی فیدراڵ دەهێنینەوە کە پێویستە لە ئاست بەرپرسیاریەتی یاسایی و دەستووریی خۆیدا بێت و بە شێوەیەکی شایستە، بنەماڵە و کەسوکاری سەربڵندی شەهیدانی هەڵەبجە و ئەنفالکراوان و سەرجەم قوربانیانی ديكەی دەستی ڕژێمی پێشووی عێراق قەرەبوو بکاتەوە .

سەری رێز و نەوازش بۆ گیانی پاکی شەهیدانی هەڵەبجە و سەرجەم شەهیدانی کوردستان.

مەسرور بارزانی
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

 
 
 
 
 
 

لاڤین عومەر ,