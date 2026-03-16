هێرشێکی درۆنی بارکردنی نەوتی لە بەندەری فوجەیرەی ئیمارات راگرت

بەهۆی هێرشێکی درۆنییەوە، هەناردەی ملیۆنێک بەرمیل نەوتی رۆژانەی ئیمارات لە بەندەری "فوجەیرە" راگیرا.

ەمڕۆ دووشەممە، 16ـی ئاداری 2026، دوو سەرچاوە بە ئاژانسی رۆیتەرزیان راگەیاند، پرۆسەی بارکردنی نەوت لە بەندەری "فوجەیرە"ی ئیماراتی، راگیراوە، هۆکارەکەشی بۆ هێرشێکی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان (درۆن) دەگەڕێتەوە، کە بووەتە هۆی کەوتنەوەی ئاگرێک لە ناوچەی پیشەسازییە نەوتییەکانی ئەو میرنشینەدا.

بەندەری "فوجەیرە" دەکەوێتە سەر کەنداوی عومان لە نزیک گەرووی هورمز، دەروازەیەکی سەرەکییە بۆ هەناردەکردنی رۆژانەی نزیکەی 1 ملیۆن بەرمیل لە نەوتی خاوی (موربان)ـی ئیماراتی، کە یەکسانە بە نزیکەی سەدا 1ی خواستی جیهانی.

نووسینگەی راگەیاندنی حکوومەتی فوجەیرە لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، لە ئێستادا تیمەکانی بەرگریی شارستانی سەرقاڵی کوژاندنەوەی ئاگرەکەن، ئاماژەی بەوەش کرد، هیچ زیانێکی گیانیی لێ نەکەوتووەتەوە.

ئەم راگرتنەی کارەکان بە دووەمین پشێویی گەورە هەژمار دەکرێت لە چەند رۆژی رابردوودا رووبەڕووی ئەو ناوەندە هەستیارەی دابینکردنی سووتەمەنی بووەتەوە.

ئەم هێرشانە هاوکاتن لەگەڵ پەرەسەندنی ململانێ و شەڕەکانی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران، ئەمەش ئاستەنگی بۆ جووڵەی دەریایی بەناو گەرووی هورمزدا دروست کردووە.

گەرووی هورمز رێڕەوێکی ئاویی تەسکە لە نێوان ئێران و عومان، سەدا 20ی دابینکردنی نەوتی جیهانی بەناویدا تێدەپەڕێت.