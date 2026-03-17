فیفا بەخێرایی داواكارییەكی هەڵبژاردەی ئێرانی ڕەتكردەوە

فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئێران داوای لە فیفا كردووە شوێنی یارییەكانی ئێران لە مۆندیالی 2026 بەهۆی بەردەوامی ململانێیەكانیان لەگەڵ ئەمریكا بگوازێتەوە بۆ مەكسیك، بەڵام فیفا داواكارییەكەی ئێرانی رەتكردەوە.

هەڵبژاردەی ئێران لە مۆندیالی 2026 سەرجەم یارییەكانی كۆمەڵەكەی بەرامبەر میسر، نیوزلەندا و بەلجیكا لە نێو خاكی ئەمریكا دەكات.

رۆژنامەی تایمزی بەریتانیا ئاشكرای كردووە ئێران داوای لە فیفا كردووە شوێنی یارییەكانی بگۆڕێت و بیگوازێتەوە مەكسیك، بەڵام فیفا بە هۆكاری ئەوەی زۆربەی بلیتەكانی یارییەكانی فرۆشتووە بۆیە فیفا بە مەحاڵی دەزانێت شوێنی یارییەكانی ئێران بۆ مەكسیك بگوازێتەوە.

لە لایەكی دیكەیشەوە، مەهدی تاج، سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئێران لە لێدوانێكدا رایگەیاند لە گفتوگۆیەكانیان لەگەڵ فیفا بەردەوامن بۆ گواستنەوەی شوێنی یارییەكانی ئێران بۆ مەكسیك.

مەهدی تاج گوتیشی: دۆناڵد ترەمپ بە راشكاوی رایگەیاندووە ناتوانێت گرەنتی سەلامەتی هەڵبژاردەی ئێران بكات، بۆیە بەدڵنیاییەوە گەشتی ئەمریكا ناكەین، بۆیە لەگەڵ فیفا لە گتفوگۆدا دەبین بۆ گۆڕینی شوێنی یارییەكانی وڵاتەكەمان لە مۆندیالی 2026.

ڕۆژنامەی تایمزی لەندەن بڵاویکردەوە، فیفا ئامادە نییە شوێنی یارییەكانی ئێران بگۆڕێت، چونكە پێشتر بلیتی یاریگەكانی لۆس ئەنجلس و سیاتاڵ كە یارییەكانی ئێران لەو دوو شوێنە بەڕێوە دەچێت، چونكە زۆربەی بلیتەكانی ئەو یاریگایانە فرۆشراون.