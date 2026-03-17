فەرهاد ئەترووشی: بۆ کۆبوونەوەی پەرلەمان دەبێت پابەندی پەیڕەوی ناوخۆ بن

پێش 51 خولەک

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق دەڵێت، ئێستا عێراق بە دۆخێکی هەستیار و مەترسیدار تێدەپەڕێت، بۆ تێپەڕاندنی ئاڵنگارییەکان پێویستە هەوڵ و هەڵوێستەکان یەکبخرێن و لە روانگەی بەرپرسیارێتی نیشتمانییەوە، دۆسیە هەڵپەسێردراوەکان، لە نێویاندا پرسی نەوت و دارایی چارەسەر بکرێن".

فەرهاد ئەترووشی، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە 17ی ئاداری 2026، راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا هاتووە، ئێستا عێراق بە قۆناخێکی سەخت و مەترسیداردا تێدەپەڕێت، رووبەڕووی بارودۆخێکی نەخوازراو، پێویستی بە دیدگا و هەوڵی یەکگرتوو هەیە بۆ تێپەڕاندنی ئەو ئاڵنگاریانەی هەن.

جێگری سەرۆکی پەرلەمان دەڵێت: لە روانگەی بەرپرسیارێتی نیشتمانییەوە، جەخت لەسەر پێویستی چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکان، بەتایبەتی بابەتی نەوتی و دارایی، لە نێوان بەغدا و هەولێر دەکەینەوە بە هەستێکی بەرزی ئەرکی نیشتمانی و بەرپرسیارێتی هاوبەش، بە مەبەستی بەشداریکردن لە بەرەنگاربوونەوەی ئاڵنگارییەکان و تێپەڕاندنی قەیرانەکان.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە "لە پەرلەمانتاران و فراکسیۆنەکانی پەرلەمان شاراوە نییە، دانانی خشتەی کارنامەی کۆبوونەوە، بە گوێرەی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی عێراق دەبێت لەسەر بنەمای رێککەوتنی نێوان سەرۆکی پەرلەمان و هەر دوو جێگرەکەی بێت، بۆیە پابەند نەبوون بەم بنەمایە پێشێلکاری یاسای ئەنجوومەنی نوینەران و پەیڕەوی ناوخۆیە، کە بە داخەوە تاوەکوو ئێستا چەند جارێکی ئەم لە یاسا دەرچوونە ڕوویداوە".

ئەمڕۆ سێشەممە، شێروان دووبەردانی، پەرلەمانتاری فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، ئەوان وەکوو فراکسیۆنی پارتی بەشداری کۆبوونەوەی ئەمشەوی پەرلەمانی عێراق ناکەن، چونکە کۆبوونەوەکە نایاساییە و جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان لەسەر کۆبوونەوەکە رەزامەند نەبووە.

بڕیارە ئەمشەو پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە هەناردەی نەوتی عێراق بکات و داوایکردووە هەردوو وەزیری نەوتی عێراق و سامانە سرووشتییەکانی هەرێمی کوردستان ئامادەبن.