مەسرور بارزانی: گفتوگۆکانمان لەگەڵ بەغدا بۆ هەڵگرتنی رێگرییە بازرگانییەکان بەردەوامە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا رایگەیاند: لە پێناو هەستکردن بە بەرپرسیارێتیی نیشتمانی، بڕیاریان داوە لە زووترین کاتدا رێگە بە دەستپێکردنی هەناردەی نەوت بدەن لە رێگەی بۆڕیی هەرێمی کوردستانەوە. هاوکات جەختی لە بەردەوامیی گفتوگۆکان لەگەڵ بەغدا کردەوە بۆ هەڵگرتنی رێگریی بازرگانییەکان و پاراستنی سەلامەتیی کۆمپانیاکانی بواری نەوت و گاز.

سێشەممە، 17ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆکی حکوومەتدا هاتووە، بە لەبەرچاوگرتنی ئەو بارودۆخە نائاساییەی کە رووبەڕووی وڵات بووەتەوە و ئەو بەرپرسیارێتییەی کە ئەرکی هەموومانە کار بکەین بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخە سەختە، بڕیارمان دا کە لە زووترین کات دا، رێگە بدەین نەوت لە رێگەی بۆریی هەرێمی کوردستاندا هەناردە بکرێت.

مەسرور بارزانی، دەڵێت: لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ گفتوگۆکانمان بەردەوام دەبن، بۆ ئەوەی بە پەلە ئەو رێگرییانەی خراوەتە سەر هاوردە و جووڵەی بازرگانی لە هەرێمی کوردستان هەڵبگیرێن، هەروەها دابینکردنی گەرەنتی بۆ کۆمپانیاکانی نەوت و گاز تا بتوانن بە سەلامەتی دەست بە بەرهەمهێنان بکەنەوە.

لە کۆتایی پەیامەکەدا، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سوپاس و پێزانینی بۆ رۆڵ و پاڵپشتیی هاوبەشە ئەمرییەکان لە پرۆسەکەدا دەربڕی.

بە لەبەرچاوگرتنی ئەو بارودۆخە نائاساییەی کە ڕووبەڕووی وڵات بووەتەوە و ئەو بەرپرسیارێتییەی کە ئەرکی هەموومانە کار بکەین بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخە سەختە، بڕیارمان دا کە لە زووترین کات دا، ڕێگە بدەین نەوت لە ڕێگەی بۆڕی هەرێمی کوردستاندا بڕوات. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 17, 2026