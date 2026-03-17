سەباح نوعمان: هێرشکردنە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کردەوەیەکی تیرۆریستییە و پێشێلکارییەکی مەترسیدارە

گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق رایگەیاند، هێرشکردنە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا لەلایەن گرووپە لەیاسادەرچووەکانەوە، کردەوەیەکی تیرۆریستییە و پێشێلکارییەکی مەترسیدارە. هاوکات ئاشکرای دەکات کە محەممەد شیاع سوودانی فەرمانی بە دەزگا ئەمنییەکان داوە بۆ دەستگیرکردنی ئەنجامدەرانی ئەو هێرشە و راپێچکردنیان بۆ بەردەم دادگا.

رۆژی سێشەممە 17ـی ئاداری 2026، سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا بڵاوی کردەوە: "جارێکی دیکە گرووپە لەیاسادەرچووەکان هێرشە تاوانکارییەکانیان دووبارە کردەوە بەئامانجگرتنی بارەگای باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە پایتەختی بەغدا لە ئێوارەی ئەمڕۆدا."

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە کە ئەم کردەوە تاوانکارییە سەرکۆنە دەکەین و رەت دەکرێتەوە، و بە دەستدرێژییەکی ئاشکرای تیرۆریستی بۆ سەر سەروەری و شکۆی عێراق وەسف کراوە.

گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان هۆشداری دەدات و دەڵێت: "بەئامانجگرتنی بارەگای نێردە دیپلۆماسییەکان، وەک کارێکی نابەرپرسانە، پێشێلکارییەکی مەترسیداری رێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکان و پەیوەندییە دەرەکییەکانە، و عێراق لەبەردەم کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا دەخاتە دۆخێکی شەرمەزارکەرەوە، کە رەنگە پاڵنەر بێت بۆ گرتنەبەری رێوشوێنێک کە هەڕەشە لە بەرژەوەندییەکانی نیشتمان و گەلەکەمان بکات."

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، دوابەدوای ئەم هێرشە، محەممەد شیاع سوودانی، فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، فەرمانەکانی بۆ دەزگا ئەمنییەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکان دووپات کردووەتەوە کە بە هیچ شێوەیەک کەمتەرخەمی نەکەن لە بەدواداچوون و راوەدوونانی تاوانباران و راپێچکردنیان بۆ بەردەم دادگا بۆ ئەوەی سزای رەوای خۆیان وەربگرن.

لە کۆتاییدا سەباح نوعمان جەختی لەوە کردووەتەوە: "هیچ دوودڵی و پاشەکشەیەک نابێت لە رووبەڕووبوونەوەی هەر لایەنێک کە هەوڵی تێکدانی ئاسایشی پایتەخت و شارەکانی دیکەی عێراق بدات، یان چەک لە دەرەوەی چوارچێوەی دەوڵەت بەکار بهێنێت."