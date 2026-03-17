فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک: رێککەوتنی هەناردەکردنەوەی نەوت هەنگاوێکی ستراتیژییە بۆ بوژانەوەی ئابووری

فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک لە بارەی دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم لە ڕێگەی بەندەری جەیهانەوە پەیامێکی بڵاوکردەوە و سوپاسی هەوڵەکانی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی دەکات.

چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوو رایگەیاند، بەوپەڕی شانازی و پێزانینەوە، دەستخۆشییەکی گەرم لە هەوڵە دڵسۆزانە و بەردەوامەکانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین، بەبۆنەی گەیشتن بە رێککەوتنی دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوتی کەرکووک لە رێگەی بۆرییەکانی هەرێمی کوردستانەوە، بەندەری جیهان.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، ئەم رێککەوتنە بەرهەمی دیدگایەکی نیشتمانیی و ئیرادەیەکی بەهێزی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، هەنگاوێکی ستراتیژییە بەرەو بوژانەوەی ئابووری و دابینکردنی سەقامگیری بۆ شارەکەمان.

هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە، ئێمە دڵنیاین کە ئەم هەنگاوە دەبێتە مایەی خێر و خۆشی و باشتربوونی بژێوی ژیانی تەواوی خەڵکی کەرکووک بە هەموو پێکهاتەکانەوە و هەموو گەلی عێراقیش لێی سوودمەند دەبن.

فراکسیۆنی پارتی، دەڵێت، دووپاتی دەکەینەوە کە ئەم دەستکەوتە گەورەیە سەلمێنەری ئەوەیە کە پاراستنی بەرژەوەندییەکانی خەڵک و گەڕانەوەی مافە دەستوورییەکان هەمیشە لە کارە لە پێشینەکانی جەنابی سەرۆکی حکوومەت بووە.