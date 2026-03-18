وەزارەتی سامانە سروشتییەکان: هەناردەکردنی 250 هەزار بەرمیل نەوتی کەرکووک لە رێگەی بۆریی هەرێمەوە دەستیپێکرد

وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لەسەر بڕیاری مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە مەبەستی رووبەرووبوونەوەی بارودۆخی نائاسایی وڵات، پڕۆسەی هەناردەکردنی 250 هەزار بەرمیل نەوتی رۆژانە لە رێگەی بۆرییەکانی هەرێمەوە بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا دەستیپێکرد.

چوارشەممە 18ی ئاداری 2026، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە: "لەسەر بڕیاری مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لەبەرچاوگرتنی ئەم بارودۆخە نائاساییەی کە رووبەڕووی وڵات بووەتەوە، بەیانی ئەمڕۆ کاتژمێر 6:30ی سەر لە بەیانی، وەزارەتی سامانە سروشتییەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی نەوتی فیدراڵی، دەستی کرد بە ئیشپێکردنی وێستگەی نەوتی سارالو لە کەرکووک."

بەگوێرەی بەیاننامەکە، ئەم هەنگاوە بە مەبەستی گواستنەوەی 250 هەزار بەرمیل نەوتی رۆژانەیە بۆ وێستگەی فیشخابوور، تاوەکو لە رێگەی بۆریی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە رەوانەی بەندەری جەیهانی تورکی لەسەر کەنارەکانی دەریای ناوەڕاست بکرێت.

ئەم بڕیارەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە چوارچێوەی هەوڵەکان دێت بۆ رێکخستنەوەی کەرتی وزە و پاڵپشتیکردنی ئابووری لەم قۆناخە نائاساییەدا کە تەواوی ناوچەکە و عێراق پێیدا تێپەڕ دەبێت.