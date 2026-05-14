حەکیم تەلی: پڕۆژە ستراتیژییەکانی رێگاوبان سۆران دەکەنە چەقی وەبەرهێنان و گەشتیاری

جێگری سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، رایگەیاند، حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەندە بەو بەڵێنانەی بۆ پەرەپێدانی دەڤەرەکە دابووی و لەو چوارچێوەیەشدا زنجیرەیەک پڕۆژەی ستراتیژی لە سێکتەرەکانی ڕێگاوبان، گەشتوگوزار و ژێرخانی ئابووری لە جێبەجێکردندان.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، حەکیم تەلی، جێگری سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، بۆ کوردستان24 ئاماژەی بەوە کرد، رێگاوبان بناخەی سەرەکییە بۆ راکێشانی وەبەرهێنان و رەخساندنی دەرفەتی کار بۆ گەنجان. گوتیشی: "پڕۆژەی جووتسایدی سپیلک و ئەو پڕۆژە نوێیانەی ئێستا کاریان تێدا دەکرێت، رۆڵێکی کاریگەر دەبینن لە کەمکردنەوەی جەنجاڵی ترافیک و بەستنەوەی ناوچە جیاوازەکانی سۆران بە یەکترەوە."

سەبارەت بە کەرتی گەشتیاری، جێگری سەرپەرشتیاری ئیدارەی سۆران ئاشکرای کرد، ماستەرپلانی گەشتیاری گەلی عەلی بەگ لە قۆناخی کۆتاییدایە و بڕیارە ئەمساڵ قۆناخی دووەمی پڕۆژەی گەشتیاری کاولۆکان و دروستکردنی چەند پۆندێک و کۆرنیشی ناوچەکە دەست پێ بکات. جەختیشی کردەوە، ئامانج ئەوەیە سۆران ببێتە سەنتەرێکی گەشتیاری جیهانی، نەک تەنیا لە هاویندا، بەڵکو لە زستانیشدا.

لە لایەکی دیکەوە، حەکیم تەلی تیشکی خستە سەر گرنگی بازرگانی ناوچەکە و رایگەیاند، پڕۆژەی جووتسایدی حاجی ئۆمەران-سۆران کە درێژییەکەی 29 کیلۆمەترە، هەنگاوێکی گرنگە بۆ پەرەپێدانی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ. گوتیشی: "نەخشە و دیزاینی پڕۆژەکە تەواو بووە و کۆمپانیای جێبەجێکار دیاری کراوە، ئەم رێگایە لە ئایندەدا دەبەسترێتەوە بە رێگای سەرەکی هەولێر."

حەکیم تەلی دڵنیایی دا بە هاووڵاتیانی سۆران، پڕۆژەی پارکی نیشتمانی سۆران دیزاینەکەی تەواو بووە و لەگەڵ دابینکردنی بودجەی پێویست، دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە، ئەمەش ئاسۆیەکی گەش بۆ ئاییندەی ئابووری و گەشتیاری ناوچەکە دەخاتەروو.