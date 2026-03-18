سەباح نوعمان: عێراق مافی یاسایی خۆی بەرامبەر بەو هێرشانەی کراونەتە سەر حەشدی شەعبی دەگرێتە بەر

"سوودانی فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ هێرشبەرانی سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا دەرکرد"

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، رایگەیاند، عێراق مافی یاسایی خۆی دەپارێزێت بەرامبەر بەو هێرشانەی کراونەتە سەر حەشدی شەعبی و بەبێ لێپێچینەوە تێناپەڕن.

سەباح نوعمان، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا گوتی: حەشدی شەعبی دامەزراوەیەکی ئەمنیی فەرمییە و لەژێر فەرمانی راستەوخۆی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکاندایە، بۆیە هەر هێرشێک بکرێتە سەری بەبێ بەدواداچوونی یاسایی و لێپێچینەوە تێناپەڕێت، روونیشیکردەوە کە دەزگا ئەمنییەکان پلانی پێشوەختەیان بۆ رووبەڕووبوونەوەی سەرجەم ئاستەنگەکان داڕشتووە.

گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدای کرد و بە "تاوان" ناوی برد، هاوکات ئاشکرایکرد کە سەرۆکوەزیران فەرمانی بۆ دەستگیرکردنی ئەنجامدەرانی ئەو جۆرە هێرشانە دەرکردووە.

گوتیشی: ئێوارەی رۆژی سێشەممە، جارێکی دیکە گرووپە لەیاسادەرچووەکان هێرشیان کردووەتە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، ئاماژەی بەوەشکرد، دەوڵەت بە توندی ئەو جۆرە کارە تاوانکارییانە رەتدەکاتەوە و بە هێرشێکی تیرۆریستیی ئاشکرا بۆ سەر سەروەری و شکۆی عێراقی هەژمار دەکات.

سەباح نوعمان باسی لەوەشکرد، بەئامانجگرتنی نێردە دیپلۆماسییەکان عێراق دەخاتە دۆخێکی شەرمەزارکەرە لەبەردەم کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بە پێشێلکارییەکی مەترسیداری رێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکان و پەیوەندییە دەرەکییەکان دادەنرێت، هۆشداریشی دا، ئەم جۆرە کارە نابەرپرسانەیە رەنگە پاڵنەر بێت بۆ گرتنەبەری رێوشوێنی وا کە زیان بە بەرژەوەندییەکانی گەل و نیشتمان بگەیەنێت.

سەبارەت بە هەڵوێستی حکوومەت و لایەنە ئەمنییەکان، گوتەبێژەکە ئاشکرایکرد، پاش هێرشەکەی سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا، محەممەد شیاع سوودانی، فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان فەرمانی بە دەزگا ئەمنییەکان کردووە کە بەبێ هیچ کەمتەرخەمییەک بەدواداچوون بۆ تاوانباران بکەن و رادەستی دادگایان بکەن بۆ ئەوەی سزای خۆیان وەربگرن.

لە کۆتاییدا جەختی لەوە کردەوە، هێزە ئەمنییەکان هیچ کەمتەرخەمییەک ناکەن لە رووبەڕووبوونەوەی هەر لایەنێک کە بیەوێت چەک لە دەرەوەی چوارچێوەی دەوڵەت بەکاربهێنێت و ئاسایشی بەغدا و شارەکانی دیکەی عێراق تێکبدات.