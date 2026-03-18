مۆسکۆ سەرکۆنەی کوشتنی سەرکردەکانی ئێران دەکات

کۆشکی سەرۆکایەتیی رووسیا 'کرێملن' سەرکۆنەی بەئامانجگرتنی بەرپرسە باڵاکانی ئێران دەکات، هاوکات ئەو دەنگۆیانەش رەتدەکاتەوە کە باس لە هاوکارییە هەواڵگری و سەربازییەکانی مۆسکۆ بۆ تاران دەکەن لە ململانێکانی ئێستادا.

دیمیتری پێسکۆڤ، گوتەبێژی کرێملن، ئەمرۆ چوارشەممە، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، "مۆسکۆ بە توندی سەرکۆنەی هەر جۆرە کارێک دەکات کە ئامانج لێی زیانگەیاندن بێت بە گیانی کەسەکان، بەتایبەتی کوشتن و لەناوبردنی سەرکردەکانی ئێران، یان سەرکردەی هەر وڵاتێکی دیکە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، پێسکۆڤ وەڵامی ئەو دەنگۆیانەی دایەوە کە لەسەر رۆڵی رووسیا بڵاوکراونەتەوە و گوتی: "ئەو راپۆرتەی رۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵی ئەمریکی سەبارەت بەوەی گوایە ئێمە وێنەی مانگە دەستکردەکان و تەکنەلۆژیای فڕۆکەی بێفڕۆکەوانمان داوەتە ئێران، هەواڵێکی ناڕاست و درۆیە"، جەختیشی کردەوە، مۆسکۆ پێویست ناکات وەڵامی ئەو جۆرە هەواڵە چەواشەکارییانە بداتەوە.

سەبارەت بە لێکەوتەکانی ململانێکان، گوتەبێژی کرێملن هۆشداری دا، لەوەی بازاڕەکانی وزەی جیهان بەهۆی ئەو گرژی و جەنگەی لە دەوروبەری ئێران هەیە، رووبەڕووی پشێوی و ناسەقامگیرییەکی مەترسیدار بوونەتەوە، ئەمەش وایکردووە پێشبینیکردن بۆ ئایندە و گەشەسەندنەکانی ئەو دۆخە زۆر قورس بێت.