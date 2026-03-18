حکوومەتی هەرێم هۆشدارییەکی توند دەداتە دەزگاکانی راگەیاندن

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، چەند ڕێنمایی و هۆشدارییەکی ئاراستەی سەرجەم دەزگاکانی راگەیاندنی ناوخۆیی و بیانی کرد و هەڕەشەی گرتنەبەری رێکاری توند دژی سەرپێچیکاران دەکات.

لە راگەیەندراوەکەدا کە ئاراستەی دەزگاکانی راگەیاندن کراوە و ئامانج لێی پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی و سەقامگیریی هەرێمە، فەرمانگەی میدیا و زانیاری، بڵاوکردنەوەی هەر جۆرە زانیاری و نهێنییەکی سەربازیی بە هەموو شێوەیەک قەدەغە کردووە کە خزمەت بە نەیاران بکات و زیان بە ئاسایشی هەرێم بگەیەنێت.

سەبارەت بە رووماڵی هێرشەکان و پێشهاتە ئەمنییەکان، فەرمانگەی میدیا و زانیاری بە توندی وێنەگرتن یان بڵاوکردنەوەی دیمەنی تێکشکاندنی درۆنەکان لە ئاسماندا و پیشاندانی پاشماوەکانیانی قەدەخە کردووە، روونیشیکردووەتەوە کە بڵاوکردنەوەی ئەو جۆرە دیمەنانە زانیاریی تەکنیکی و مەیدانیی هەستیار دەداتە دوژمن، هاوکات، دەرخستن و وێنەگرتنی شوێنە بەئامانجگیراوەکان و دامەزراوە سیادی و ئەمنییەکان لە دوای رووداوەکان بە تەواوی قەدەخە کراوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هۆشدارییەکی توند دراوە بەوەی، هەر دەزگایەکی راگەیاندن پابەندی ئەم رێنماییانە نەبێت، یان بە شێوازێکی ناپیشەیی رووماڵی هەواڵەکانی شەڕ و پەلامارەکان بکات، دەستبەجێ لەلایەن هێزەکانی "دژەتیرۆری کوردستان"ـەوە رووبەڕووی لێپێچینەوە و سزای یاسایی دەبێتەوە.

حکوومەتی هەرێم جەختی لەوەش کردووەتەوە، بەپێی راگەیەندراوی ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان کە لە 13ـی ئاداری 2026 دەرچووە، رێکاری یاسایی و کارگێڕیی توند بەرامبەر سەرپێچیکاران دەگیرێتەبەر، کە سزاکان دەگەنە ئاستی لێسەندنەوەی مۆڵەتی کارکردن یان داخستنی هەمیشەیی دەزگاکە.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەشدا، فەرمانگەی میدیا و زانیاری داوای لە سەرجەم دەزگاکانی راگەیاندن و رۆژنامەنووسان کردووە، کە لەم قۆناخەدا بەرژەوەندییە باڵاکانی نیشتمان لەبەرچاو بگرن و بەوپەڕی بەرپرسیارێتییەوە مامەڵە لەگەڵ رووداوەکاندا بکەن.