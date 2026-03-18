سعوودییە: سبەی تەواوکەری مانگی رەمەزانە

دادگای باڵای سعوودیە بە فەرمی ڕایگەیاند، کە ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە بینینی مانگی شەووال پشتڕاست نەکراوەتەوە، بۆیە سبەی پێنجشەممە 19ی ئاداری 2026)دەبێتە 30ی مانگی ڕەمەزان و تەواوکەری مانگەکە.

بەپێی ڕاگەیەندراوە فەرمییەکەی دادگا، ڕۆژی هەینی، 20ی ئاداری 2026، یەکەم ڕۆژی مانگی شەووال و یەکەم ڕۆژی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز دەبێت.

هەروەها دەوڵەتی ئیمارات و قەتەر و بەحرەینیش بە فەرمی ڕایانگەیاند کە ڕۆژی پێنجشەممە تەواوکەری مانگی ڕەمەزانە و ڕۆژی هەینی، یەکەم ڕۆژی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزە.

ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات کە لیژنەکانی بینینی مانگ لەو وڵاتانە نەیانتوانی ئێوارەی چوارشەممە مانگی شەووال ببینن، بۆیە بەپێی یاسا شەرعییەکان مانگی ڕەمەزان دەبێتە 30 ڕۆژ و ڕۆژی هەینی دەبێتە یەکەم ڕۆژی جەژن.