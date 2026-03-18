هاتوچۆی هەولێر شۆفێران ئاگادار دەکاتەوە
چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر رایگەیاند، ئاگاداری شوفێرانی بارهەڵگر و ماتۆڕسیکل دەکەینەوە، کەوا لە یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزانی پیرۆزەوە بۆ ماوەی پێنج ڕۆژ لە 20ـی ئاداری 2026، تاوەکو 25ـی ئاداری 2026، هاتوچۆی ئۆتۆمبێلی بارهەڵگر و ماتۆرسیکڵ قەدەغەیە، لەوڕێگایانەی کە دەکەونە سەر شوێنە گەشتیاری و سەیرانگاکان .
هاتوچۆی هەولێر ئاماژەی بەوە داوە، ئەم بڕیارە لەپێناو بەرژەوەندی گشتی و درووست نەبونی جەنجاڵی و ئاستەنگی هاتووچۆ و سەلامەتی گەشتیارانە لەم ڕێگایانە.