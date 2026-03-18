هاتوچۆی هەولێر شۆفێران ئاگادار دەکاتەوە

هاتوچۆی هەولێر ئاماژەی بەوە دا، لە یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزانی پیرۆزەوە بۆ ماوەی پێنج ڕۆژ لە 20ـی ئاداری 2026، تاوەکو 25ـی ئاداری 2026، هاتوچۆی ئۆتۆمبێلی بارهەڵگر و ماتۆرسیکڵ قەدەغەیە.

چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر رایگەیاند، ئاگاداری شوفێرانی بارهەڵگر و ماتۆڕسیکل دەکەینەوە، کەوا لە یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزانی پیرۆزەوە بۆ ماوەی پێنج ڕۆژ لە 20ـی ئاداری 2026، تاوەکو 25ـی ئاداری 2026، هاتوچۆی ئۆتۆمبێلی بارهەڵگر و ماتۆرسیکڵ قەدەغەیە، لەوڕێگایانەی کە دەکەونە سەر شوێنە گەشتیاری و سەیرانگاکان .

هاتوچۆی هەولێر ئاماژەی بەوە داوە، ئەم بڕیارە لەپێناو بەرژەوەندی گشتی و درووست نەبونی جەنجاڵی و ئاستەنگی هاتووچۆ و سەلامەتی گەشتیارانە لەم ڕێگایانە.