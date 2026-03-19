نووسینگەی سیستانی: شەممە یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزانە

نووسینگەی مەرجەعی باڵای شیعەکانی عێراق، بڵاوی کردەوە، سبەی هەینی تەواوکەری مانگی رەمەزانە و رۆژی شەممە یەکەم رۆژی مانگی شەووالە و جەژنە.

پێنجشەممە، 19ـی ئاداری 2026، نووسینگەی عەلی سیستانی، مەرجەعی باڵای شیعەکانی عێراق، راگەیەنراوێکی لە بارەی دیاریکردنی یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزان بڵاو کردەوە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، سبەی هەینی (20ـی ئاداری 2026) تەواوکەری مانگی رەمەزانە و رۆژی شەممە (21ـی ئاداری 2026) یەکەم رۆژی مانگی شەووالە و جەژنی پیرۆزی رەمەزانە.

جەژنی رەمەزان لوتکەی تەبایی و پێکەوەژیانە، لەم رۆژەدا ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی دەگاتە بەرزترین ئاست؛ دڵەکان لە کینە پاک دەبنەوە، خزم، کەس و دراوسێکان سەردانی یەکدی دەکەن و دەستەواژەی "گەردن ئازادی" دەبێتە وێردی سەر زمان. ئەم بۆنەیە دەرفەتێکە بۆ کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکان و دەسپێکردنی لاپەڕەیەکی نوێ لە پەیوەندییە مرۆییەکان.

یەکێک لە جوانترین رەهەندەکانی جەژنی رەمەزان، زەکاتە. ئەم ئەرکە شەرعییە وا دەکات کە هیچ هەژار و دەستکورتێک لە رۆژی جەژندا بێبەش نەبێت لە خۆشییەکان. پێش نوێژی جەژن، بڕواداران هاوکاری دارایی دەگەیەننە نیازمەندان، ئەمەش گیانی هاوکاری و بەرپرسیارێتی کۆمەڵایەتی لەناو کۆمەڵگەدا بەهێز دەکات.