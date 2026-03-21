مەسعود پزیشکیان لە پەیامی نەورۆزدا داوای یەکڕیزی و تێپەڕاندنی قەیرانەکان دەکات
ئەمڕۆ شەممە، 21ـی ئایاری 2026، مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران، بەبۆنەی هاتنی نەورۆز و سەری ساڵی نوێی هەتاوییەوە، پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا داوای لە گەلی وڵاتەکەی دەکات، کۆتایی بە ناکۆکییەکان بهێنن و یەکڕیزیی نیشتمانی بپارێزن.
لە دەقی پەیامەکەی سەرۆککۆماری ئێران کە لە پلاتفۆڕمی ئێکس دا هاتووە، جەختی کردووەتەوە، پێویستە هاتنی نەورۆز بکرێتە دەرفەتێک بۆ وەلانانی کینە و دڵگرانییەکان، ئاماژەی بەوەش کردووە، "ئەمساڵ زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە پێویستمان بە نەورۆزە؛ نەورۆزێک کە یەکڕیزی، یەکگرتوویی و تەبایی نیشتمانی لە کولتوورەکەماندا دەربخات."
لە کۆتایی پەیامەکەیدا، مەسعود پزیشکیان داواکارییەکی ئاراستەی سەرجەم هاووڵاتییانی ئێران کردووە و دەڵێت، "با دەست بخەینە ناو دەستی یەکتر بۆ ئەوەی ئێرانەکەمان سەربەرزانە لەو گەردەلوولانە دەرباز بکەین کە تێی کەوتووین."
با فرارسیدن نوروز، تلاش کنیم کینهها، کدورتها و اختلافات را کنار بگذاریم.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 21, 2026
امسال بیش از هر زمان دیگری به نوروز نیاز داریم؛ به نوروزی که وحدت، انسجام و وفاق ملی را در فرهنگ ما به رخ میکشد.
دست در دست هم دهیم تا ایرانمان را سربلند از طوفانهایی که در آن افتادهایم، عبور دهیم.