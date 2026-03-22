ئامارێكی ترسناك: ریاڵ مەدرید 1561 رۆژە لە بێرنابیۆ براوە نەبووە

ریاڵ مەدرید 41 ساڵە لە بێرنابیۆ یەکشەممان نەدۆڕاوە

پێش 54 خولەک

ریاڵ مەدرید دوای دوو بردنەوەی لەسەر یەک بەرامبەر مانچێستەر سیتی لە قۆناغی شازدەی چامپیۆنزلیگ، ئەمجارەیان لە گەڕی 29ـی لالیگا لە یاریگای خۆی لە كاتژمێر 11:00ـی شەو لە دێربی مەدرید رووبەڕووی ئاتڵێتیکۆ مەدرید دەبێتەوە، یانە شاهانەکە لە کاتێکدا لە بێرنابیۆ میوانداربی رۆخێ بلانکۆس دەکات، تاوەکو ئێستا 1561 رۆژە لە یاریگای خۆی نەیتوانیوە لە دێربی مەدرید لە ئاتڵێتیكۆ بباتەوە.

ریاڵ مەدرید بەر لەم یارییە بە جیاوازی چوار خاڵ لەگەڵ بارسێلۆنای پێشەنگ، پلەی دووەمی ریزبەندی لالیگای گرتووە، لە بەرامبەردا ئاتڵێتیکۆ مەدرید ئەو یانەیەش بە جیاوازی 9 خاڵ لەگەڵ مێرنگی لە پلەی چوارەمی ریزبەندی دێت.

ئالڤارۆ ئاربیلوا دوای وەرگرتنی پۆستی راهێنەرایەتی یانەی ریاڵ مەدرید 16 یاری سەرکردایەتی ئەو یانەیەی کردووە، بەڵام هەرگیز نەیتوانیوە 5 یاری لەسەر یەک بباتەوە، ئەم یارییە دەرفەتە بۆ ئەو راهێنەرە بۆ ئەوەی بتوانێت ئەو ریکۆردە تۆمار بکات.



ئاربێلوا: ئەم یارییە دەبێتە گەورەترین ئەزموون

ئەلڤارۆ ئاربیلوا راهێنەری ریاڵ مەدرید، لە کۆنگرەی رۆژنامەوانی باسی لەوە کرد، ئەزموونێکی نوێیە بۆ ئەو وەکو یاریزان و هاندەر و پاشان راهێنەر دێربی تاقی بکاتەوە، دەشڵێت: بە پەرۆشەوە چاوەڕێی ئەم یارییە لە یاریگای بێرنابیۆ دەكەم.

لەمبارەیەوە ئاربێلوا گوتی: ''بێگومان ئەم یارییە دەبێتە یەکێک لە گەورەترین ئەزموونەکان بۆ من وەکو یاریزان و هاندەر و پاشان راهێنەر، بە پەرۆشەوە چاوەڕێی ئەو یارییە لە یاریگای بێرنابیۆ دەکەم، ئێمە بە ورەیەکی بەرزەوە چاوەڕێی یارییەکی باش بەرامبەر تیپێکی باش دەکەین، ئامادەکاری تەواومان کردووە و ئامانجمان بردنەوەیە. لەبارەی کیلیان ئێمباپێ پێشتریش گوتوومە، ئەو رۆژەی کە دەگەڕێتەوە واتە 100٪ ئامادەیە بۆ یاریکردن، لە یارییەکی بەرامبەر مانچێستەر سیتی بینیمان هیچ کێشەیەکی نییە''.

ریال مەدرید 5 یاریزانی لەدەستداوە

تیبۆ کۆرتوا گۆڵپارێزی بەلجیکی یانەی ریاڵ مەدرید، بەهۆی پێکان بەشداری ئەم یارییە ناکات، بێجگە لەو یاریزانە هەر یەکە لە مێلیتاو، سێبایۆس، رۆدریگۆ و مێندی ئەوانیش بەهۆی پێکان بەشداری دێربی مەدرید ناکەن.

ریاڵ مەدرید سێ دێربی رابردوو لە یاریگای خۆی نەیتوانیوە لە ئاتڵێتیکۆ مەدرید بباتەوە، یانە شاهانەکە پێشتر هەرگیز نەبووە چوار یاری بە دوای یەک نەتوانێت لە یاریگای خۆی بەرامبەر رۆخێ بلانکۆس براوە نەبێت.

ریاڵ مەدرید لە بێرنابیۆ بەرامبەر ئاتڵێتیکۆ مەدرید

88 یاری

55 بردنەوە

15 دۆڕان



165 گۆڵ

97 گۆڵ لێکران

27 کلین شیت

دوایین 3 دێربی لە یاریگای بێرنابیۆ

ریاڵ مەدرید 1-1 ئاتڵێتیکۆ مەدرید

ریاڵ مەدرید 1-1 ئاتڵێتیکۆ مەدرید

ریاڵ مەدرید 1-1 ئاتڵێتیکۆ مەدرید

ریاڵ مەدرید 1561 رۆژە لە بێرنابیۆ براوە نەبووە

3 یاری

3 بەرامبەربوون

0 بردنەوە



ریاڵ مەدرید 41 ساڵە لە بێرنابیۆ یەکشەممان نەدۆڕاوە

10 یاری

6 بردنەوە

4 بەرامبەربوون

ئەو راهێنەرانەی زۆرترین یارییان لە ریاڵ مەدرید بردووەتەوە

پێپ گواردیۆلا 14

دیێگۆ سیمیۆنێ 13

ئێرنێستۆ ڤالڤێردێ 10