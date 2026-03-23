ئیمارات: رووبەڕووی زیاتر لە 2 هەزار مووشەک و درۆن بووینەتەوە

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات رایدەگەیەنێت، ئەمڕۆ بەرگریی ئاسمانیی وڵاتەکەی توانیویەتی 7 مووشەکی بالیستی و 16 درۆنی ئێرانی تێکبشکێنێت. ئاشکراشی دەکات کە لە سەرەتای دەستپێکردنی هێرشەکانەوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 2 هەزار مووشەک و درۆن ئاراستەی خاکی وڵاتەکەی کراون.

ئەمڕۆ دووشەممە 23ی ئاداری 2026، وەزارەتی بەرگریی دەوڵەتی ئیمارات لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا ئاشکرای کرد، سیستەمی بەرگریی ئاسمانیی وڵاتەکەی رووبەڕووی هێرشێکی نوێ بووەتەوە و توانیویەتی 7 مووشەکی بالیستی و 16 درۆن تێکبشکێنێت کە لە ئێرانەوە رەوانە کرابوون.

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات ئامارێکی گشتیی بڵاوکردووەتەوە و تێیدا هاتووە، لە سەرەتای دەستپێکردنی هێرشەکانەوە تاوەکو ئێستا، بەرگریی ئاسمانیی ئیمارات رووبەڕووی ئەم هێرشانە بووەتەوە:

- 352 مووشەکی بالیستی.

- 15 مووشەکی کڕووز (جووڵاو).

- 1789 درۆنی بۆمبڕێژکراو.

ئاماری قوربانییەکان:

لە راگەیەندراوەکەدا زیانە گیانییەکانی ئەو هێرشانە خراونەتە روو و ئاماژە بەوە دراوە کە بەهۆی ئەو هێرشانەوە 2 کارمەندی هێزە چەکدارەکان لە کاتی جێبەجێکردنی ئەرکەکانیاندا شەهید بوون، هەروەها 6 کەسی مەدەنی گیانیان لەدەستداوە و 161 کەسیش لە رەگەزنامە جیاوازەکان بە سووکی و مامناوەندی بریندار بوون.

لە کۆتاییدا وەزارەتی بەرگریی ئیمارات جەختی لەسەر بەرزترین ئاستی ئامادەباشی و لێهاتوویی هێزەکانی کردووەتەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر هەڕەشەیەک کە ئاسایش و سەروەریی وڵاتەکەی بخاتە مەترسییەوە، راشیگەیاندووە کە بە توندی و بەبێ دوودڵی بەرگری لە بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان دەکەن.