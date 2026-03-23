ئەوروپا پێشوازی لە بڕیارەکەی ترەمپ دەکات بۆ دواخستنی هێرشەکان و دەستپێکردنی گفتوگۆ لەگەڵ ئێران

دوای ئەوەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، رایگەیاند، هێرشە چاوەڕوانکراوەکانی بۆ سەر ژێرخانی وزەی ئێران دواخستووە، یەکێتیی ئەوروپا پێشوازیی لەم بڕیارە کرد و بە هەنگاوێکی ئەرێنی بۆ گەیشتن بە ئاشتی ناوی دەبات.

دووشەممە 23ـی ئاداری 2026، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "تروس سۆشیاڵ" ئاشکرای کرد، لە دوو رۆژی ڕابردوودا، واشنتن و تاران گفتوگۆیەکی زۆر باش و بەرهەمداریان هەبووە سەبارەت بە دۆزینەوەی چارەسەرێکی گشتگیر بۆ کۆتاییهێنان بە ئاڵۆزییەکانی نێوانیان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

ترەمپ گوتیشی: "بەهۆی ناوەرۆک و ئاراستەی گفتوگۆکانەوە، فەرمانم بە وەزارەتی جەنگ کردووە کە هەر هێرشێکی سەربازی بۆ سەر وێستگەکانی کارەبا و ژێرخانی وزەی ئێران بۆ ماوەی پێنج رۆژ دوابخات، بەو مەرجەی کۆبوونەوەکانی ئەم هەفتەیە بە سەرکەوتوویی بەردەوام بن".

لەمبارەیەوە، کایا کالاس، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەوروپا، لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی رۆیتەرز رایگەیاند، ئەم بڕیارەی ترەمپ بۆ هێرشنەکردنە سەر ژێرخانی وزەی ئێران دەبێت پێشوازی لێبکرێت.

لەلایەکی دیکەوە، فریدریک مێرتز، راوێژکاری ئەڵمانیا، ئاماژەی بەوە کرد، رۆژی یەکشەممە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ ئەنجامداوە و نیگەرانیی خۆی دەربڕیوە لە ئەگەری هێرشکردنە سەر کەرتی کارەبای ئێران، مێرتز گوتی: "سوپاسگوزارم کە ترەمپ هێرشەکانی دواخستووە و بوارێکی بۆ گفتوگۆی راستەوخۆ لەگەڵ سەرکردایەتی ئێران رەخساندووە".

ئەم گۆڕانکارییە نوێیە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە لە بارودۆخێکی زۆر هەستیاردایە و چاوەکان لەسەر ئەنجامی ئەو گفتوگۆیانەیە کە بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا بەردەوام بن.