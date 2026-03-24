مەسرور بارزانی: هێرشی دوژمنکارانەی غەدر و خیانەتی سەر بارەگاکانی پێشمەرگە شەرمەزار و سەرکۆنە دەکەین

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی هێرشی "دوژمنکارانەی غەدر و خیانەتی" سەر بارەگاکانی پێشمەرگە شەرمەزار و سەرکۆنە دەکات و داوای راگرتنی ئەو هێرشە دوژمنکارانەش دەکات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا رایگەیاند، "هێرشی دوژمنکارانەی غەدر و خیانەتی شەوی رابردوو بۆ سەر بارەگاکانی پێشمەرگە شەرمەزار و سەرکۆنە دەکەین، کە لە ئەنجامدا 6 پێشمەرگەی قارەمان شەهید و 30 پێشمەرگەش بریندار بوون. سەرەخۆشی لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان دەکەم و داوای چاکبوونەوەش بۆ برینداران لە خودای گەورە دەکەم."

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دووپاتی دەکاتەوە "هەموو رێکارێک بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەم دوژمنکارییەی دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان دەگرینەبەر".

هاوکات داوا لە حکوومەتی فیدراڵی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات "سنوورێک بۆ ئەم هێرشە دوژمنکارانەی سەر هەرێمی کوردستان دابنێن."

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 24, 2026

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکەی وەزارەتی پێشمەرگە، لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.

وەزارەتی پێشمەرگە بە توندترین شێوە ئەم هێرشە و هەموو هێرشە تیرۆریستییەکانی دیکەی سەر هەرێمی کوردستان شەرمەزار دەکات، دووپاتیشی دەکاتەوە هەموو مافێکیان هەیە بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر دەستدرێژییەک دەکرێتە سەر گەل و خاکەکەیان.

وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەی بەوە کرد، بە هیچ جۆرێک چاوەڕوانی ئەوەیان نەدەکرد بەم جۆرە نامەردانە، وەڵامی هەڵوێستی ئاشتیخوازانەی هەرێمی کوردستان بدرێتەوە، "بەڵام تەمەنی غەدر و ستەم کورتە و ئیرادەی ئاشتیخوازی سەردەکەوێت".