نێچیرڤان بارزانی: هێرشەکەی ئێران دەستدرێژییەکی دوژمنکارانەی راستەوخۆیە بۆ سەر سەروەریی وڵات

پێش 17 خولەک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە توندی سەرکۆنەی هێرشە مووشەکییە بالیستییەکەی ئێران بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکات و دەڵێت "دەستدرێژییەکی دوژمنکارانەی راستەوخۆیە بۆ سەر سەروەریی وڵات".

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا بە توندی سەرکۆنەی هێرشە مووشەکییە بالیستییەکەی ئێرانی کرد بۆ سەر بارەگاکانی هێزی پێشـمەرگە لە سنووری سۆران کە لە ئەنجامیدا، شەش پێشمەرگە شەهید بوون و 30ـی دیکەیش بریندار بوون.

نێچیرڤان بارزانی لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا پرسە و سەرەخۆشیی قووڵی خۆی ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان دەکات و دەڵێت "هاوخەمیانین، هیوای چاکبوونەوەی خێراش بۆ برینداران دەخوازین".

بارزانی جەختی کردەوە، "هەرێمی کوردستان هەمیشە فاکتەری ئارامی و سەقامگیری بووە. ئێمە پابەندین بە سیاسەتی تێوەنەگلان و دوورکەوتنەوە لە ململانێکان، بە هیچ شێوەیەکیش هەڕەشە نین بۆ سەر ئاسایشی وڵاتانی دراوسێ".

سەرۆکی هەرێمی کوردستان هێرشە مووشەکییە بالیستییەکەی ئێران، بە "دەستدرێژییەکی دوژمنکارانەی راستەوخۆ" بۆ سەر سەروەریی وڵات ناو دەبات و دووپاتی دەکاتەوە "هیچ پاساوێک هەڵناگرێت و تەواو پێچەوانەی بنەماکانی دراوسێیەتیی باشە".

نێچیرڤان بارزانی داوا لە حکوومەتی فیدراڵیی عێراق و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات هەوڵەکانیان چڕتر بکەنەوە بۆ رێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەم دەستدرێژییانە و پاراستنی سەروەریی خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران. لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.