مەزڵووم عەبدی بۆ شەهیدبوونی ژمارەیەک پێشمەرگە سەرەخۆشی لە سەرۆک بارزانی دەکات

مەزڵووم عەبدی هاوخەمیی خۆی بۆ شەهیدبوونی ژمارەیەک پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری سۆران دەردەبڕێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس رایگەیاند، بۆ شەهیدبوونی ژمارەیەک پێشمەرگە لە سۆران، هاوخەمی خۆیان لەگەڵ خەڵکی هەرێمی کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگە دەردەبڕن.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، مەزڵووم عەبدی دەڵێت، بەم بۆنەیەوە، "پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی سەرۆک مەسعود بارزانی و سەرجەم بەرپرسانی هەرێمی کوردستان و بنەماڵەی شەهیدەکان دەکەین و هیوای چاکبوونەوەی خێرا بۆ بریندارەکان دەخوازین".

بەرەبەیانی ئەمڕۆ 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا بە مووشەکی بالیستی، بنکە و بارەگاکانی هێزی پێشمەرگە لە سنووری قەزای سۆران لەلایەن کۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە بۆردوومان کران و بە هۆیەوە شەش پێشمەرگە شەهید و 30 پێشمەرگەی دیکەش بریندار بوون.