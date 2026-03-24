سەرۆک بارزانی: هێرشەکان بەبێ گوێدانە بنەماکانی دراوسێتی و یاسای نێودەوڵەتییەکان ئەنجام دراون

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی سەرکۆنەی هێرشە مووشەکییەکی ئێران بۆ سەر بارەگاکانی هێزی پێشمەرگە دەکات و رایدەگەیەنێت، ئەو پەلامارە دوژمنکارانەیە و هیچ پاساوێک هەڵناگرێت، ئاماژەشی داوە، ئەم هێرشانە لە کاتێکدایە، هەرێمی کوردستان بەشێک نەبووە لەم شەڕە و هیچ کات هەڕەشە نەبووە بۆ سەر دراوسێکانی.

سەرۆک بارزانی راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، زۆر بە توندی ئیدانەی ئەو پەلامارە دەکەم کە بەرەبەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە 24ی ئاداری 2026، بە مووشەکی ئێرانی کرایە سەر بارەگاکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان.

سەرۆک بارزانی دەشڵێت: بە داخێکی زۆرەوە لە ئەنجامدا ژمارەیەک پێشمەرگەی قارەمان شەهید و ژمارەیەکی تریش بریندار بوون. پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی خانەوادەی شەهیدانی ئەو پەلامارە ناڕەوایە دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمیان دەزانم و هیوای چاکبوونەوەی خێرا بۆ برینداران دەخوازم.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانی هاتووە، ئەو پەلامارە دوژمنکارانەیە و هیچ پاساوێک هەڵناگرێت؛ ئاماژەشی داوە، ئەوە بۆ جاری چەندەمە ئەم جۆرە هێرشانە بەبێ گوێدانە بنەماکانی دراوسێتی و یاسای نێودەوڵەتی بەرانبەر هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدرێت.

سەرۆک بارزانی جەختیشی لەوە کردووەتەوە، ئەوە لە حاڵێکدایە کە هەرێمی کوردستان بەشێک نەبووە لەم شەڕەی ئێستا لە ناوچەکەدا هەیە و هیچ کات هەڕەشە نەبووە بۆ سەر دراوسێکان.

دەشڵێت: "پێشمەرگە ئازیزترین و بەنرخترین سەرمایەی گەلەکەمانە."

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی

پەیامێک لە سەرۆک بارزانییەوە

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

زۆر بە توندی ئیدانەی ئەو پەلامارە دەكەم کە بەرەبەیانیی ئەمڕۆ بە موشەکی ئێرانی كرایە سەر بارەگاكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان. بە داخێكی زۆرەوە لە ئەنجامدا ژمارەیەك پێشمەرگەی قارەمان شەهید و ژمارەیەكی تریش بریندار بوون. پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی خانەوادەی شەهیدانی ئەو پەلامارە ناڕەوایە دەكەم و خۆم بە هاوبەشی خەمیان دەزانم و هیوای چاكبوونەوەی خێرا بۆ برینداران دەخوازم.

ئەو پەلامارە دوژمنكارانەیە و، هیچ پاساوێك هەڵناگرێت. ئەوە بۆ جاری چەندەمە ئەم جۆرە هێرشانە بە بێ گوێدانە بنەماكانی دراوسێتی و یاسای نێودەوڵەتی بەرانبەر هەرێمی كوردستان ئەنجام دەدرێت. ئەوە لە حاڵێكدایە كە هەرێمی كوردستان بەشێک نەبووە لەم شەڕەی ئێستا لە ناوچەکەدا هەیە و هیچكات هەڕەشە نەبووە بۆ سەر دراوسێکان.

پێشمەرگە ئازیزترین و بەنرخترین سەرمایەی گەلەکەمانە.

مسعود بارزانی

24ی ئاداری 2026