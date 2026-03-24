سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق، سەرکۆنەی هێرشی سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکات
وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکات

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان سەرکۆنەی هێرشەکەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکات و رایدەگەیەنێت هەر هەوڵێک کە ببێتە مایەی تێکدانی سەقامگیری و پێکەوەژیان رەت دەکەینەوە.

سێشەممە 24ـی ئاداری 2026، ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بە توندترین شێوە سەرکۆنەی هێرشی ترسنۆکانەی شەوی رابردوو بۆ سەر بارەگاکانی پێشمەرگە دەکەم، کە لە ئەنجامدا 6 پێشمەرگە شەهیدبوون و 30 پێشمەرگەش بریندار بوون،

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان جەخت دەکەینەوە بە رەت کردنەوەی هەر هەوڵێک کە ببێتە مایەی تێکدانی سەقامگیری و ئارامی و پێکەوەژیان و شێواندنی رەوشی ئەمنی ناوچەکە ،

دەشڵێت: داواکارین لە خودای گەورە شەهیدان بە بەهەشتی بەرینی شاد بکات و هیوای زوو چاکبوونەوە بۆ بریندارەکان دەخوازین .

 
 
 
