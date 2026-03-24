فراکسیۆنی پارتی: هێرشە مووشەکییەکەی سەر پێشمەرگە پێشێلکردنی دەستوور و سەروەریی عێراقە

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، بە توندی سەرکۆنەی هێرشە مووشەکییەکەی بەرەبەیانی ئەمڕۆی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەر ناوچەی سۆرانی کرد، کە بووە هۆی شەهیدبوونی 6 پێشمەرگە. فراکسیۆنەکە هێرشەکە بە پێشێلکارییەکی ئاشکرای دەستوور و سەروەریی عێراق ناودەبات و داوا لە حکوومەتی فیدراڵ و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات سنوورێک بۆ ئەم پەلامارانە دابنێن و چیتر خاکی هەرێم نەکرێتە گۆڕەپانی ململانێ ناوچەییەکان.

سێشەممە 24ـی ئاداری 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، لە کاتێکدا کە هەرێمی کوردستان هەمیشە وەک فاکتەری ئارامی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا ناسراوە، جارێکی دیکە هێرشێکی دوژمنکارانەی ناڕەوا بە مووشەکی بالیستی ئێرانی ، سنوورەکانی هەرێمی کوردستان، بە تایبەتی ناوچەی سۆرانی کردە ئامانج، کە بووە هۆی شەهیدبوونی 6 پێشمەرگەی قارەمان و برینداربوونی ژمارەیەکی دیکە لە تێکۆشەران.

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان راشیگەیاندووە، ئەم هێرشە پێشێلکارییەکی ئاشکرای سەروەریی عێراق و خاکی هەرێمی کوردستانە و پێشێلکردنی ئاشکرای بنەماکانی دەستووری عێراقە، کە پێشمەرگە وەک بەشێکی سەرەکی لە سیستەمی بەرگریی وڵات دەناسێنێت

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئێمە لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئەم هێرشە ناڕەوایە بە توندی سەرکۆنە دەکەین و رایدەگەیەنین کە بێدەنگیی بەردەوامی دامەزراوە فیدراڵییەکان بەرانبەر ئەم پێشێلکارییانە، پرسیارێکی گەورە لەسەر جێبەجێکردنی بەرپرسیارێتییە دەستووری و یاساییەکان دروست دەکات.

لە هەمان کاتدا، داوا لە حکوومەتی فیدراڵ دەکات کە بەرپرسیارێتییەکانی خۆی جێبەجێ بکات بۆ پاراستنی سەروەریی وڵات و پاراستنی گیانی هێزە چەکدارەکان، و رێگە نەدات خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان بکرێتە گۆڕەپانی ململانێ ناوچەییەکان.

هەروەها، داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان دەکات، بە هەڵوێستێکی روون و کاریگەر، ئەم جۆرە هێرشانە مەحکوم بکەن و پشتگیری لە پاراستنی سەروەریی عێراق و هەرێمی کوردستان و ئارامی ناوچەکە بکەن؛ دووپاتیشی دەکەنەوە ئیرادەی گەلی کوردستان

لەبەردەم هیچ فشار و هەڕەشەیەکی سەربازیدا ناشکێت، و خوێنی شەهیدەکانمان هەمیشە هۆکارێک دەبێت بۆ پاراستنی دەستکەوتە نیشتمانییەکان و مافە دەستوورییەکان