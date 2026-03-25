وۆل ستریت جۆرناڵ: واشنتن داواکارییەکانی تاران بەگاڵتەجاڕ ناو دەبات

پێش کاتژمێرێک

سەرەڕای بەردەوامیی هێرشەکان، راپۆرتە میدیاییەکان ئاشکرای دەکەن هەوڵەکان بۆ گەیشتن بە رێککەوتنی ئاگربەست لە نێوان ئەمریکا و ئێران بەردەوامن، بەڵام تاران مەرجی قورسی هەیە و واشنتنیش ئەو مەرجانە بە "نالۆژیکی" دەبینێت.

رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" لە زاری بەرپرسانی ئەمریکییەوە بڵاویکردەوە، دزەپێکردنی زانیارییەکانی پەیوەست بە دانوستانەکان بووەتە هۆی توڕەیی تاران. بەرپرسانی ئەمریکی ئاماژە بەوە دەکەن کە داواکارییەکانی سوپای پاسداران، لەوانە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە و پێدانی قەرەبووی دارایی، داواکاریی "سەیر و نادیارن و لە واقیعەوە دوورن و جێی گاڵتەجاڕین".

هاوکات ئاژانسی "رۆیتەرز" لە زاری سێ سەرچاوەی باڵای تارانەوە رایگەیاندووە، ئێران هەڵوێستی خۆی لە دانوستانەکاندا توندتر کردووە. ئەمەش بەهۆی زیادبوونی هەژموونی سوپای پاسداران لە پرۆسەی بڕیارداندا. تاران داوای "سازشی گەورە" لە واشنتن دەکات، کە گرنگترینیان بریتین لە:

1- پێدانی گەرەنتی بۆ ئەنجامنەدانی هیچ هێرشێکی سەربازی لە داهاتوودا.

2- پێدانی قەرەبووی زیانەکانی جەنگ.

3- سەپاندنی کۆنتڕۆڵی فەرمی ئێران بەسەر گەرووی هورمزدا.

4- رەتکردنەوەی هەر گفتوگۆیەک لەسەر بەرنامە موشەکییەکەی.

لەلایەکی دیکەوە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، پشتڕاستی کردەوە، ئێستا واشنتن لەگەڵ تاران لە دانوستاندایە بۆ گەیشتن بە ئاگربەست. ترەمپ ئاماژەی بەوەش کرد، ئێران لە بواری نەوت و گازدا "دیارییەکی زۆر گەورەی" پێشکەش بە ئەمریکا کردووە، بەبێ ئەوەی وردەکاری زیاتر ئاشکرا بکات.

ترەمپ باسی لەوەش کرد، ئەوان لە پەیوەندیدان لەگەڵ سەرکردەیەکی ئێرانی کە بە "کەسایەتییەکی بەڕێز و عاقڵ" وەسفی کرد، و ئاماژەی بەوەدا ئەو کەسە موجتەبا خامنەیی نییە.

لەکاتێکدا باس لە دیپلۆماسی دەکرێت، سوپای ئیسرائیل رایگەیاند؛ ئەوان بەردەوامن لە ئۆپراسیۆنەکانیان لە ئێران و لوبنان بەگوێرەی پلانە داڕێژراوەکان و بێ گوێدانە ئەنجامی دانوستانەکان. ئەم لێدوانانە لە کاتێکدایە جەنگەکە چووەتە رۆژی26ەمین و هێرشە موشەکییەکانی ئێران بۆ سەر ئیسرائیل و هەندێک وڵاتی کەنداو، لەگەڵ هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ناوخۆی ئێران بەردەوامن.

جێی ئاماژەیە، رۆژنامەی "نیویۆرک تایمز" پێشتر ئاشکرای کردبوو، پەیوەندی راستەوخۆ لە نێوان عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران و ستیڤ ویتکۆف، نێردەی تایبەتی ترەمپ لە چەند رۆژی رابردوودا ئەنجام دراوە.