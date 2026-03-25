سیناتۆرێکی ئەمریکی بۆ کوردستان24: هێرشەکانی ئێران بۆ سەر پێشمەرگە بێ پاساون
تیم مایکڵ کەین، ئەندامی ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکا ڕایگەیاند، ئێران توانای رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆی لەگەڵ سوپای ئەمریکا نییە، هەر بۆیە پەنا دەباتە بەر هێرشکردنە سەر وڵاتانی ناوچەکە و هێزی پێشمەرگەی کوردستان.
لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، سیناتۆر تیم کەین ئاماژەی بەوە کرد، هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئامانجە ئێرانییەکان، وای لە تاران کردووە هێرشەکانی بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە دەستپێبکات. گوتیشی: "ئێران باش دەزانێت توانای رووبەڕووبوونەوەی سوپای ئەمریکای نییە، هەر بۆیە هێرش دەکاتە سەر ئەو شوێن و لایەنانەی کە دەتوانێت دەستیان پێ بگات."
ئەو سیناتۆرە ئەمریکییە هێرشەکانی ئێرانی بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگە بە بێ پاساو وەسف کرد و گوتی: "وەک ئەوەی بینیمان ئێران هێرشی کردە سەر پێشمەرگە، ئەمەش بەڵگەیەکی دیکەیە کە ئەو هێرشانە هیچ پاساوێکیان نییە و تەنیا بۆ شاردنەوەی بێدەسەڵاتیی تارانە لە ڕووبەڕووبوونەوەی سوپای ئەمریکا."