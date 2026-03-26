فاینانشاڵ تایمز: رووسیا بە درۆن و وێنەی مانگی دەستکرد هاوکاریی ئێران دەکات

رۆژنامەی فاینانشاڵ تایمز لە زاری سەرچاوە هەواڵگرییە رۆژئاواییەکانەوە بڵاویکردەوە، رووسیا لە چوارچێوەی هاوکارییە سەربازییە گەشەسەندووەکانی نێوانیان، بەردەوامە لە دابینکردنی درۆن، زانیاریی هەواڵگری و وێنەی مانگی دەستکرد بۆ ئێران.

پێنجشەممە 26ـی ئاداری 2026، بەگوێرەی راپۆرتێکی رۆژنامەی فاینانشاڵ تایمز لە زاری سەرچاوە هەواڵگرییە رۆژئاواییەکانەوە بڵاویکردووەتەوە، رایگەیاندووە، مۆسکۆ لە قۆناغی کۆتایی رادەستکردنی کاروانێکی نوێی درۆن و کەرەستە پەیوەندیدارەکاندایە بۆ تاران.

سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەکەن، پاڵپشتییەکانی رووسیا تەنها لە چەکدا کورت نابنەوە، بەڵکو پێدانی وێنەی مانگە دەستکردەکان رۆڵێکی گرنگی هەیە لە بەهێزکردنی توانای ئۆپەراسیۆنەکانی ئێراندا.

هەروەها باس لەوە کراوە، بەرپرسانی هەردوو وڵات بە شێوەیەکی نهێنی گفتوگۆیان لەسەر رێگەی جیاواز کردووە بۆ گواستنەوەی ئەم کەرەستە سەربازییانە، بە مەبەستی دوورکەوتنەوە لە چاودێرییە نێودەوڵەتییەکان، ئەمەش لەکاتێکدایە کە گرژییەکانی ناوچەکە لە هەڵکشاندایە.

لەلایەکی دیکەوە، کۆشکی کرێملین نیگەرانی خۆی لە لێدوانە دژبەیەکەکانی ئەمریکا و ئێران دەربڕیوە و هۆشداری داوە، هەر تەشەنەسندنێکی جەنگ بەرەو ناوچەی دەریای قەزوین، کاریگەرییەکی زۆر نەرێنی دەبێت.

رووسیا جەختی کردووەتەوە، ئاڵۆزییەکانی دەوروبەری ئێران بووەتە هۆی تێکچوونی سەقامگیری لە بازاڕەکانی وزەی جیهاندا و هۆشداریشی داوە، هەر پەرەسەندنێکی سەربازی لە دژی ئێران، کاریگەری راستەوخۆی لەسەر سەقامگیری تەواوی جیهان دەبێت.