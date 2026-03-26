ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو: دەبێت جیهان بەرامبەر دەستدرێژییەکانی ئێران بوەستێتەوە

پێش 39 خولەک

جاسم محەمەد ئەلبەدیوی، سکرتێری گشتی ئەنجوومەنی هاریکاریی وڵاتانی کەنداو، رایگەیاند، سەرەڕای هەوڵە بەردەوامەکانی وڵاتانی کەنداو بۆ دوورکەوتنەوە لە جەنگ، بەڵام ئێران بەردەوامە لە بەئامانجگرتنی وڵاتانی ناوچەکە و دەبێت جیهان هەڵوێستێکی توندی هەبێت.

پێنجشەممە 26ـی ئاداری 2026، جاسم محەمەد ئەلبەدیوی، سکرتێری گشتی ئەنجوومەنی هاریکاریی وڵاتانی کەنداو، رایگەیاند، ئێران بەرپرسیاری یەکەمە لە هەڵگیرساندنی فتیلی پەرەسەندنی سەربازی لە کەنداوی عەرەبی و داوای کرد ئێران دەستبەجێ هێرشەکانی رابگرێت، گوتیشی: "پاراستنی ئاسایشی وڵاتانی ئەنجوومەنی هاریکاریی یەک پاکێجە و لێک جیا ناکرێتەوە، هەر جۆرە تێکدانێکی ئاسایشی کەنداو راستەوخۆ کاریگەری لەسەر ئاسایشی وزەی جیهانی دەبێت".

ئاماژەی بەوە شکرد، ئێران بە مەبەست دامەزراوەکانی وزەی لە کەنداو کردووەتە ئامانج و هەڕەشەی بۆ سەر ئاسایشی دەریاوانی دروست کردووە، ئەمەش بەرپرسیارێتییەکی گەورە دەخاتە سەر شانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ گرتنەبەری هەڵوێستی یەکلاکەرەوە.

ئەلبەدیوی پێشوازی لە بڕیارێکی نوێی ئەنجوومەنی مافی مرۆڤی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان کرد، کە بە کۆی دەنگ پڕۆژە بڕیارێکی لەژێر ناوی کاریگەرییەکانی دەستدرێژی سەربازیی ئەم دواییەی ئێران پەسەند کرد، پڕۆژە بڕیارەکە لەلایەن بەحرەینەوە بەناوی وڵاتانی کەنداو و ئوردن پێشکەش کرابوو، کە پشتگیری زیاتر لە 100 وڵاتی جیهانی بۆ کۆکرایەوە.

ئەلبەدیوی گوتی: "پەسەندکردنی ئەم بڕیارە لە 25ـی ئاداری 2026، گوزارشت لە هەڵوێستی روونی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات لە رەتکردنەوەی هێرشە ئاشکراکانی ئێران بۆ سەر خاکی ئەو وڵاتانەی کە بەشدار نین لە هیچ ململانێیەکدا، هەروەها ئیدانەکردنی ئەو مەترسییانەیە کە ئێران بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی دروستی کردوون".