سۆمۆ داهاتی نەوتی مانگی شوباتی عێراقی بڵاوکردەوە

وەزارەتی نەوتی عێراق ئاماری کۆتایی هەناردە و داهاتی نەوتی بۆ مانگی شوباتی رابردوو بڵاوکردەوە، کە تێیدا داهاتی بەدەستهاتوو گەیشتووەتە نزیكەی 7 ملیار دۆلار.

بەپێی راگەیەندراوێکی کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ)، کۆی نەوتی خاوی هەناردەکراو لەو مانگەدا گەیشتووەتە 99 ملیۆن و 872 هەزار و 220 بەرمیل، داهاتی گشتیی ئەم بڕە نەوتەش بریتی بووە لە شەش ملیار و 814 هەزار و 585 دۆلار.

داتاکان ئاماژە بەوە دەکەن زۆرترین بڕی هەناردەکردن لە کێڵگەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە بووە، کە بڕەکەی گەیشتووەتە 93 ملیۆن و 349 هەزار و 480 بەرمیل.

سەبارەت بە هەرێمی کوردستان، لە ئامارەکەی سۆمۆدا هاتووە کە پێنج ملیۆن و 551 هەزار و 610 بەرمیل نەوت لە رێگەی بەندەری جەیهانی تورکییەوە هەناردە کراوە.