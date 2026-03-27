وەقفی ئیسماعیل بێشکچی هێرشی سەر بارەگایەکی پێشمەرگە بە توندی شەرمەزار دەکات

وەقفی ئیسماعیل بێشکچی، ئەمڕۆ هەینی 27ـی ئاداری 2026، پەیامێکی فەرمیی سەرەخۆشی و هاوخەمیی ئاڕاستەی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان کرد، ئەمەش وەک کاردانەوەیەک بەرانبەر بە شەهیدبوونی شەش پێشمەرگە لە ئەنجامی هێرشێک بۆ سەر بارەگایەکی هێزەکانی پێشمەرگە.

وەقفی بێشکچی لە پەیامەکەیدا، وێڕای دەربڕینی خەمباریی قووڵ بۆ لەدەستدانی ئەو پێشمەرگانە، بە توندی هێرشەکەی سەرکۆنە و شەرمەزار کرد و رایگەیاند: "ئێمە ئەم هێرشە وەک پەلامارێکی راستەوخۆ بۆ سەر قەوارەی هەرێمی کوردستان دەبینین."

وەقفەکە جەختی کردەوە، کە بە ئامانجگرتنی پێشمەرگە فیداکارەکان، جارێکی دیکە رەوایەتی و مافداریی تێکۆشانی گەلی کورد بە هەمووان نیشان دەداتەوە.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەدا، وەقفەکە سەرەخۆشی و هاوسۆزیی خۆی بۆ بنەماڵەی شەهیدان، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، دامەزراوەکانی هەرێم و سەرجەم گەلی کورد دەربڕی و هیوای سەبووری و ئارامییان بۆ دەخوازێت.

هەروەها وەقفەکە ئاماژەی بەوە کردووە، "بە ڕێز و شکۆوە لە ئاستی یادی شەهیداندا سەری ڕێز دادەنەوێنین."

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەرەبەیانی سێشەممە 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران. لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.

وەقفی ئیسماعیل بێشکچی، ناوەندێکی گرنگی لێکۆڵینەوە و داکۆکیکردنە لە مافەکانی گەلی کورد، هەمیشە هەڵوێستە نەتەوەیی و زانستییەکانی خۆی لە پرسە چارەنووسسازەکانی هەرێمی کوردستاندا دووپات کردووەتەوە.