ترەمپ: لەگەڵ ئێران لە دانوستانداین

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە میانی بەشدارییکردنی لە کۆڕبەندی دەستپێشخەری ئایندەی وەبەرهێنان، راگەیاند، ئێران لەژێر گوشارێکی بێوێنەدایە و داوای دانوستان دەکات، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەمریکا هەرگیز رێگە بەوە نادات ئێران چەکی ئەتۆمی هەبێت.

شەممە 28ـی ئاداری 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە میانی بەشدارییکردنی لە کۆڕبەندی دەستپێشخەری ئایندەی وەبەرهێنان لە وتارەکەیدا گومانی خستە سەر چارەنووسی موجتەبا خامنەیی، کوڕی رێبەری باڵای ئێران و رایگەیاند: "موجتەبا خامنەیی یان کوژراوە یان بە سەختی بریندارە، چونکە تاوەکو ئێستا دیار نییە و کەس نەیبینیوە"، گوتیشی، ئێستا دۆخەکە گەیشتووەتە ئاستێک کەس نایەوێت ببێتە سەرۆکی ئێران، چونکە دەزانێت دەکوژرێت".

سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمییەکەی تاران، سەرۆکی ئەمریکا ئاشکرای کرد، لە رێگەی هێزی سەربازییەوە ئەو مەترسییەیان کۆتایی پێهێناوە، ترەمپ گوتی: "لە ئۆپراسیۆنی (چەکوشی نیوە شەو)دا، ساڵی رابردوو بە فڕۆکە جەنگییەکانمان بنکە ئەتۆمییەکانی ئێرانمان لەناوبرد و رۆژهەڵاتی ناوەڕاستمان لەو هەڕەشەیە رزگار کرد"، جەختیشی کردەوە، هەرگیز رێگە نادەن ئێران ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆم.

ترەمپ باسی لەوە کرد، ترلیۆنەها دۆلاریان لە سوپای ئەمریکا خەرج کردووە و ئێستا "بەهێزترین سوپای جیهانیان" هەیە، هاوکات رەخنەی توندی لە باراک ئۆباما، سەرۆکی پێشووتری ئەمریکا گرت و رێککەوتنی پێشووی ئەتۆمیی بە "خراپترین رێککەوتن" ناوبرد کە تێیدا 1.7 ملیار دۆلاری کاش درایە تاران.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ترەمپ ئاماژەی بە کوشتنی قاسم سولەیمانی کرد و گوتی: "ئەو کەسێکی ترسناک بوو بۆ ئاسایشی ناوچەکە، تەنانەت سەرکردەکانی ئێستای ئێران بە کوژرانی دڵخۆش بوون، بەڵام نەدەوێرا بە ئاشکرا بیڵێن".

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی ئێستا، ترەمپ ئاشکرای کرد، ئێران بەهۆی ئەو شکستە گەورانەی بەسەریدا هاتووە، ئێستا دەپاڕێتەوە بۆ واژۆکردنی رێککەوتن و ئامادەیی نیشانداوە 8 کەشتی نەوت بۆ ئەمریکا رەوانە بکات، گوتیشی: "ئێمە ئێستا لە دانوستانداین و هیوادارین بگەینە ئاشتییەکی بەرهەمدار، هەرچەندە ئێرانییەکان جاروبار لە قسەکانیان پاشگەز دەبنەوە".

لە کۆتاییدا ترەمپ دووپاتی کردەوە، ئامانجی سەرەکی ئەو، بەهێزکردنەوەی ئەمریکا و نەهێشتنی سەرکێشییەکانی ئێرانە کە ئێستا وەکو جاران نەماوە و کەمبووەتەوە.