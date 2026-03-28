سوپای سووریا: لە عێراقەوە بە درۆن هێرش کرایە سەر بنکەی تەنەف

پێش 16 خولەک

گوتەبێژی دەستەی ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای سووریا رایگەیاند، رێگرییان لە هێرشێکی درۆنی بۆ سەر بنکەی سەربازیی تەنەف لە باشووری وڵاتەکەیان کردووە و درۆنەکانیش لە خاکی عێراقەوە ئاراستە کرابوون.

رۆژی شەممە، 28ـی ئاداری 2026، عەلی مەحموود، گوتەبێژی دەستەی ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای سووریا لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، هێزەکانیان بەپەرچی هێرشێکی درۆنییان بۆ سەر بنکەی سەربازیی تەنەف لە باشووری وڵاتەکە داوەتەوە.

گوتەبێژی دەستەی ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای سووریا روونیشی کردەوە، درۆنەکان لە خاکی عێراقەوە بەڕێ کرابوون و هەوڵیان دابوو بنکەکەی سوپای سووریا لە ناوچەی تەنەف بکەنە ئامانج.

بنکەی سەربازیی تەنەف دەکەوێتە باشووری سووریا و لەسەر سێگۆشەی سنووریی نێوان سووریا، عێراق و ئوردنە. ئەم ناوچەیە پێگەیەکی ستراتیژیی گرنگی هەیە و بەردەوام رووبەڕووی هێرشی درۆنی و مووشەکی دەبێتەوە. لە ماوەی رابردوودا چەندین جار گرووپە چەکدارەکان لە نێو خاکی عێراقەوە هێرشیان کردووەتە سەر ئامانجە جیاوازەکان لەو ناوچەیە.

لەم ناوچەیەدا جگە لە هێزەکانی سوپای سووریا، بنکەیەکی سەربازیی هێزەکانی ئەمریکاش بوونی هەیە و پێشتریش چەندین جار لە رێگەی درۆنی بۆمبڕێژکراوەوە کراوەتە ئامانج.

رۆژی دووشەممە، 23ـی ئاداری 2026، بە شەش درۆن هێرش کرایە سەر بنکەی "خەراب جیر" لە رۆژئاوای کوردستان.

سیپان حەمۆ، جێگری وەزیری بەرگریی سووریا بۆ ناوچەی رۆژهەڵات، لە راگەیەندراوێکدا سەرکۆنەی ئەو هێرشەی کرد و رایگەیاند: "ئەم هێرشە لە رێگەی چەند مووشەکێکەوە بووە کە لە خاکی عێراقەوە ئاراستە کراون."

دوای رووداوەکە گرووپێک بەناوی کەتیبەکانی "ئەولیائوڵڵا" هێرشەکەی لە ئەستۆ گرت.

بنکەی "خراب جیر" پێشتر لەلایەن هێزەکانی ئەمریکاوە بەکاردەهات، بەڵام ئێستا هیچ سەربازێکی ئەمریکی لێ نییە و تەنیا هێزەکانی ئاسایشی رۆژئاوای کوردستان و هێزی ئەمنی گشتیی سەر بە حکوومەتی سووریا تێیدا جێگیرن.