سوپای پاسداران: هێرشی درۆنیی بۆ سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی کردەوەیەکی تیرۆریستییە

سوپای پاسدارانی ئێران، هێرشی درۆنیی بۆ سەر سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە دهۆک بە "کارێکی تیرۆریستی" ناو دەبات و ئامادەیی تاران بۆ پاراستنی ئاسایشی دراوسێکانی و پێکهێنانی بەرگرییەکی بە کۆمەڵ رادەگەیەنێت.

شەممە، 28ـی ئاداری 2026، سوپای پاسدارانی ئێران لە راگەیەنراوێکدا، سەرکۆنەی توندی ئەو هێرشە درۆنییەی کرد کە کرایە سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی لە پارێزگای دهۆک.

سوپای پاسداران لە راگەیەنراوەکەدا ئاماژەی بەوە کردووە کە "ئەم دەستدرێژییە نموونەیەکی روونی کارە تیرۆریستییەکانی دوژمنانە".

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا هاتوو،ە کە ئەم کردەوە تیرۆریستییانە نیشانەی "هەوڵە ناپاکەکانی دوژمنانی شەڕخوازە" بۆ لێدان لە ئاشتی، سەقامگیری و هاوکارییە ناوچەییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتانی دراوسێ.

سوپای پاسداران وێڕای دووپاتکردنەوەی سەرکۆنەکردنی ئەم هێرشە، ئامادەیی خۆی نیشان دا بۆ بەرگری لە ئاسایشی وڵاتانی دراوسێ لە رێگەی بەهێزکردنی هاوکارییە ئەمنییەکان و دروستکردنی "قەڵغانی بەرگریی بەکۆمەڵ" لە ناوچەکەدا بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەڕەشەکان.