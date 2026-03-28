لەیلا زانا سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی دەکات

لەیلا زانا، لە پەیامێکدا سەرکۆنەی ئەو هێرشەی کرد کە کرایە سەر ماڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە شاری دهۆک و رایگەیاند کە لەم دۆخەدا دڵیان لەگەڵ گەلی هەرێمی کوردستانە.

شەممە 28ـی ئاداری 2026، لەیلا زانا, سیاسەتمەدار و کەسایەتیی نیشتمانپەروەری کورد و پەرلەمانتاری پێشووی تورکیا، لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس"، پەیامێکی سەبارەت بەو هێرشە بڵاو کردەوە کە کرایە سەر شوێنی نیشتەجێبوونی نێچیرڤان بارزانی لە دهۆک.

لەیلا زانا لە پەیامەکەیدا نووسیویەتی: "بە توندی ئەو هێرشەی کرایە سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە دهۆک، شەرمەزار دەکەم."

لەیلا زانا جەختی لە هاوسۆزی و پشتگیریی تەواوی خۆی کردەوە بۆ سەرۆکی هەرێم و خەڵکی کوردستان و ئاماژەی بەوە کرد: "لەم بارودۆخەدا دڵمان لەگەڵ ئەوانە و لە خودا داواکارین گەل و نیشتمانەکەمان بپارێزێت."