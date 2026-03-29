فەرماندەی پێشووی سێنتکۆم: هاوپەیمانی پێش جەنگ پێک دەهێنرێت، نەوەک دوای هەڵگیرسانی

فەرماندەی پێشووی فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم)، رایگەیاند، پێویست بوو واشنتن پێش دەستپێکردنی جەنگی ئێران هاوپەیمانییە سەربازییەکانی تۆکمە بکردایە، نەک دوای هەڵگیرسانی جەنگ. جەختی کردەوە کە سەرەڕای کێشەی هەماهەنگی، ئۆپەراسیۆنەکانی ئێران و ڤەنزوێلا پەیامێکی روونی هێز و ترسن بۆ رووسیا و چین.

لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ بەرنامەی "The Truth with Hadley Gamble"، جۆزیف ڤۆتێل، فەرماندەی پێشووی سێنتکۆم، تێبینییەکانی خۆی لەسەر شێوازی بەڕێوەچوونی ململانێ سەربازییەکانی ئێستای رۆژهەڵاتی ناوەڕاست خستەڕوو. ڤۆتێل ئاماژەی بەوە کرد: "بە بڕوای من، ئەو هەماهەنگییە سیاسی و سەربازییەی کە دەبێت پێش هەر ئۆپەراسیۆنێکی گەورە هەبێت، بۆ جەنگی ئێران ئەنجام نەدراوە."

ئەو بەرپرسە سەربازییە خانەنشینکراوەی ئەمریکا رەخنەی ناڕاستەوخۆی لە شێوازی مامەڵەکردنی ئیدارەی واشنتن گرت و گوتی: "دەبێت پێش ئەوەی بچیتە ناو جەنگ، لە تێبینی و سنووری تواناکانی هاوپەیمانەکانت تێبگەیت و بزانیت کێ و چۆن دەتوانێت بەشداری بکات، نەک دوای ئەوەی شەڕەکە دەستپێدەکات ئینجا داوای هاوکارییان لێ بکەیت."

لە لایەکی دیکەوە، ڤۆتێل بەرگری لە هێز و شکۆی سوپای ئەمریکا کرد و رایگەیاند، وڵاتەکەی هێشتا خاوەنی هێزێکی ترسناک و کاریگەرە. ئەو پێی وا بوو کە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ئێران و پێشتریش لە ڤێنزوێلا، نیشانەی باڵادەستیی واشنتنن و گوتی: "ئەم جووڵە سەربازییانە پەیامێکی زۆر روونن بۆ رووسیا و چین، تاوەکوو بە وریایەوە بڕواننە تواناکانی ئەمریکا و رێز لە هێزەکەی بگرن."