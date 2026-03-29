سووریا هێرشەکەی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی سەرکۆنە دەکات

وەزارەتی دەرەوەی سووریا بە توندترین شێوە سەرکۆنەی ئەو هێرشە تیرۆریستییانەی کرد کە کرایە سەر ماڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پارێزگای دهۆک و رایگەیاند، کە ئەمە هەڕەشەیەکی جددییە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە.

ئەمڕۆ یەکشەممە 29ـی ئاداری 2026، وەزارەتی دەرەوەی سووریا لە راگەیەندراوێکدا هەڵوێستی وڵاتەکەی بەرانبەر بەئامانجگرتنی شوێنی نیشتەجێبوونی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەربڕی و ئەو هێرشانەی کە لەلایەن گرووپە لەیاسابەدەرەکانەوە ئەنجامدراون، بە توندترین شێوە شەرمەزار کرد.

وەزارەتی دەرەوەی سووریا جەختی کردەوە، کە ئەم جۆرە کارە دوژمنکارییە نایاساییانە، نەک تەنیا ئاسایشی عێراق، بەڵکوو سەقامگیری تەواوی ناوچەکە دەخەنە مەترسییەوە و بە پێشێلکارییەکی روونی بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی دادەنرێن.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، سووریا پابەندە بە هەڵوێستی نەگۆڕی خۆی لە پشتیوانیکردنی سەقامگیری و یەکپارچەیی خاکی عێراق. هەروەها رایگەیاند، کە هەموو جۆرە دەستوەردانێکی چەکداری لە کاروباری ناوخۆی عێراق رەت دەکاتەوە و داوای کرد رێگری لەو هەنگاوانە بکرێت کە دەبنە هۆی تێکدانی یەکڕیزی و ئاسایشی عێراقییەکان.