عێراق لە بەدیهێنانی خەونی 40 ساڵەی نزیك دەبێتەوە

شێرەكانی رافیدەین ئامادەكارییەكانیان بۆ یارییە مێژووییەكە چڕ كردووەتەوە

یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراق بەردەوامن لەسەر ئامادەکارییەکانیان، بۆ یارییەکەی بەرامبەر بۆلیڤیا لە کۆتا قۆناغی پاشکۆی پاڵاوتنەکانی مۆندیالی 2026، کە بڕیارە بەرەبەیانی رۆژی چوارشەممەی داهاتوو رووبەڕووی هەڵبژاردەی بۆلیڤیا ببنەوە، شێرەکانی رافیدەین پێشتر تەنها یەکجار و لە مۆندیالی 1968ـی مەکسیک بەشداری کردووە.

هەڵبژاردەی عێراق نزیکەی 40 ساڵ لەمەوبەر بۆ یەكەمجار بەشداریی لە مۆندیالی 1986ـی مەکسیک كرد، ئێستا عێراقییەكان بە راهێنەرایەتی گراهام ئارنۆڵدی ئوسترالی و بە پشتبەستن بە حەوت یاریزانی كورد ئامانجیانە جارێکی دیکە لە مەکسیک بەشداریی مۆندیال بکەنەوە.

سەرەڕای ئەو بارودۆخە قورسە لە ناوچەکە دروستبووە، بەڵام شاندی هەڵبژاردەی عێراق توانی لە رێگەی عەمان پایتەختی ئوردنەوە خۆی گەیاندە مەکسیک و ماوەیەکیشە لەو وڵاتە ئامادەکاری بۆ یارییەکەی بەرامبەر بولیڤیا دەکات.

شێرەکانی رافیدەین تەنها ئەو چانسەیان ماوە، بۆ ئەوەی خەونە 40 ساڵیەکەیان بکەنە راستی، لە ئەگەری شکست لەو یارییە هیچ هیوایەکی دیکەیان بۆ گەیشتن بە مۆندیالی 2026 نامێنێت و دەبێت چوار ساڵی دیکە چاوەڕێ ئەو خەونەیان بکەن.

هەڵبژاردەی عێراق لە پاڵاوتنەکانی کیشوەری ئاسیا، چانسێکی باشی هەبوو بۆ بەدەستهێنانی یەکێک لە هەشت بلیتەکانی ئەم کیشوەرە، بەڵام چەند قۆناغێکی بە دوای یەک، نەیتوانی ئەو ئامانجەی بەدەست بهێنێت، بۆیە ناچار لە دوایین قۆناغ لە پاشکۆی پاڵاوتنەکانە هەوڵ بۆ ئامانجە 40 ساڵیەکەی دەدات.

بەرەبەیانی چوارشەممەی ئەم هەفتەیە کاتژمێر شەش بە کاتی هەولێر، هەڵبژاردەی عێراق لە شاری مۆنتێری مەکسیک رووبەڕووی هەڵبژاردەی بۆلیڤیا دەبێتەوە، براوەی ئەو یارییە یەکێکی دیکە لە بلێتیەکانی مۆندیالی 2026 بەدەست دەهێنێت.