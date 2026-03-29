ئێران: شوێنی نیشتەجێبوونی فەرماندە و بەرپرسانی سیاسیی دوژمن دەکەینە ئامانج

گوتەبێژی قەرارگەی خاتەمولئەنبیا رایگەیاند، لەمەودوا شوێنی نیشتەجێبوونی فەرماندە سەربازییەکان و بەرپرسە سیاسییەکانی دوژمن دەکرێنە ئامانجی هێرشەکانیان.

دووشەممە 30ـی ئاداری 2026، ئیبراهیم زولفەقاری گوتەبێژی قەرارگەی خاتەمولئەنبیا، رایگەیاند، بڕیارە وەک وەڵامێک بۆ شەڕانگێزی و کارە تیرۆریستییەکانی دوژمنانی ئەمریکی و سەهیۆنیست بە ئامانجگرتنی ماڵ و حاڵی هاووڵاتیانی مەدەنی لە شارە جیاوازەکانی ئێراندا، بەرپرسانی سیاسی و شوێنی نیشتەجێبوونی دوژمن بکەینە ئامانج.

هەروەها جەختی کردەوە، هێزە چەکدارەکانی ئێران لە کاردانەوەکانیاندا چیتر تەنیا شوێنە سەربازییەکان ناکەنە ئامانج، بەڵکو ناوەندی بڕیار و شوێنی نیشتەجێبوونی سەرکردە سیاسی و سەربازییەکانی لایەنی بەرانبەریش دەبنە ئامانجی راستەوخۆی ئێران.