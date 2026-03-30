ئەنجوومەنی نوێنەران کاتی کۆبوونەوەی هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری دیاریکرد

​سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، کۆبوونەوەیەکی فراوانی لەگەڵ سەرۆک فراکسیۆنەکان ئەنجامدا بە مەبەستی تاوتوێکردنی چەند دۆسێیەکی چارەنووسساز، لە سەروو هەمووشیانەوە دیاریکردنی وادەیەک بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار و کۆتاییهێنان بە چەقبەستوویی سیاسی.

​سەرۆکایەتی ئەنجوومەن بڕیاریدا ڕۆژی شەممە، 11ـی نیسان دیاریبکرێت بۆ بەڕێوەچوونی دانیشتنی تایبەت بە هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری نوێ. ئەم بڕیارە دوای تێپەڕبوونی ماوەیەکی درێژ لە داخرانی سیاسی و پەککەوتنی دامەزراوە دەستوورییەکان دێت.

​لە میانی کۆبوونەوەکەدا، چەند پرسێکی گرنگی پەیوەست بە کاری پەرلەمان گفتوگۆیان لەسەر کرا، لەوانە، تاوتوێکردنی ئەو یاسا گرنگانەی کە بڕیارە لە دانیشتنەکانی داهاتوودا بخرێنە بەرنامەی کارەوە، هەروەها هەنگاونان بۆ تەواوکردنی دەنگدان لەسەر ئەندامانی لیژنە هەمیشەییەکانی ئەنجوومەن بۆ ڕێکخستنەوەی کارە چاودێرییەکانی پەرلەمان.

​سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی نوێنەران جەختی لە پێویستی تێپەڕاندنی قەیرانەکان کردەوە و داوای لە سەرۆک فراکسیۆن و کوتلە سیاسییەکان کرد، ​"بەرپرسیارێتی مێژوویی و دەستووری خۆیان هەڵبگرن بۆ تەواوکردنی شایستەکان و پێکهێنانی حکوومەتێکی بەهێز، کە بتوانێت بەرەنگاری ئەو ئاڵنگارییە ئەمنی و ئابوورییانە ببێتەوە کە وڵات پێیدا تێپەڕ دەبێت."

ئەمە لەکاتێکدایە پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند، ئێوارەی دوێنێ لایەنەکانی ناو "چوارچێوەی هەماهەنگی" کۆبوونەوەیەکی تایبەتیان ئەنجامدا و تیایدا بڕیاریاندا بە فەرمی رەزامەندی لەسەر داواکارییەکەی سەرۆک مەسعود بارزانی دەرببڕن بۆ پێدانی دەرفەت بە لایەنەکان بە مەبەستی گەیشتن بە رێککەوتن.

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا گوتیشی: لە کۆبوونەوەکەدا بڕیاردراوە ماوەی 10 رۆژ کات بدرێت بە لایەنە کوردی و شیعەکان تاوەکو کاندیدەکانیان بۆ پۆستەکانی سەرۆکوەزیران و سەرۆککۆمار دەستنیشان بکەن، لەو ماوەیەشدا پرسی هەڵبژاردنی ئەو دوو پۆستە ناخرێتە ناو کارنامەی دانیشتنەکانی پەرلەمانی عێراقەوە.

ئەم بڕیارەی چوارچێوەی هەماهەنگی دوای دەسپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی دێت، کە داوای لە لایەنە سوننە و شیعەکان کردبوو وادەیەک دیاریبکرێت بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆیەکی جددی لە پێناو دەستنیشانکردنی کاندیدانی پۆستی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران و تێپەڕاندنی چەقبەستوویی سیاسی لە وڵاتدا.