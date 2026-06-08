ویلایەتی: دەتوانین گەرووی هورمز و بابوولمەندەب پێکەوە دابخەین

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راوێژکاری باڵای رێبەری ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی، هێرشە موشەکییەکەی ئەمشەوی تارانی بۆ سەر ئیسرائیل وەک "وەڵامێکی زنجیرەیی" وەسف کرد. ویلایەتی هۆشدارییەکی توندی ئاڕاستەی واشنتن و تەلئەڤیڤ کرد و رایگەیاند کە هێزەکانی بەرەی خۆڕاگری توانای ئەوەیان هەیە هەردوو رێڕەوی ستراتیژیی "هورمز" و بابوولمەندەب" بە یەکجاری دابخەن.

دووشەممە 8ـی حوزەیرانی 2026، عەلی ئەکبەر ویلایەتی، راوێژکاری ڕێبەری ئێران لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" رایگەیاند، ئەو پێشبینییەی چەند رۆژ لەمەوبەر کردبووی، هاتە دی و گوتی: بۆردوومانەکانی ئیسرائیل لە بەیرووت و پێشێلکردنی ئاشکرای ئاگربەست، "ئەو ئەڵقە یەکەمەی وەڵامە زنجیرەییەکانی ئێمەی چالاک کرد."

ویلایەتی سەرنجی خستە سەر ئاسایشی کەشتیوانی لە ناوچەکە و رایگەیاند کە نابێت "ئاسایشی ئێستای گەرووی باب المندب" دوژمن تووشی هەڵەی لێکدانەوە بکات و "بەرەی خۆڕاگری توانای ئەوەیان هەیە کە هەردوو ئاوڕێی هورمز و بابوولمەندەب دابخەین."

راوێژکاری رێبەری ئێران دوو بژاردەی خستە بەردەم ئەمریکا و ئیسرائیل و گوتی: "بڕیارەکە لای ئێوەیە؛ یان کۆتایی بە هێرشەکانتان دەهێنن، یان دەچنە ناو قۆناخی هاوسەنگییەکی نوێوە کە تێیدا هەردوو گەرووەکە بە یاسای ئێمە بەڕێوە دەچن."

ئەم لێدوانە توندانەی ویلایەتی لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بە ئاڵۆزترین قۆناخی جەنگی مووشەکیدا تێپەڕ دەبێت، و تاران دەیەوێت لە رێگەی فشارخستنە سەر رێڕەوە ئاوییە نێودەوڵەتییەکان، ئەمریکا ناچار بکات پاشەکشە بە ئیسرائیل بکات لە بەرەی لوبنان.