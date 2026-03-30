ئێران کوژرانی فەرماندەی هێزی دەریایی سوپای پاسدارانی پشتراستکردەوە

سوپای پاسدارانی ئێران کوژرانی فەرماندەی هێزی دەریایی سوپاکەی پشتڕاست کردەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە (30ـی ئاداری 2026)، سوپای پاسدارانی ئێران لە راگەیەنراوێکدا، کوژرانی عەلی رەزا تەنگسیری، فەرماندەی هێزی دەریایی سوپای پاسدارانی پشتڕاست کردەوە.

پێنجشەممەی رابردوو، 26ـی ئاداری 2026، سوپای ئیسرائیل لە راگەیەنراوێکدا کوژرانی تەنگسیری لە هێرشێکدا بۆ بەندەر عەباس راگەیاندبوو.

سوپای ئیسرائیل ئاماژەی بەوەش کردبوو، ئەو فەرماندەی سوپای پاسدارن، بەرپرسی یەکەمی داخستنی گەرووی هورمز بووە بە رووی کەشتییە بازرگانییەکاندا.

عەلی رەزا تەنگسیری، یەکێک بوو لە فەرماندە سەربازییە باڵاکانی ئێران و لە مانگی ئابی ساڵی 2018ـەوە لەلایەن عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێرانەوە وەک فەرماندەی هێزی دەریایی سوپای پاسداران دیاری کرابوو.

ئەو فەرماندەیە رۆڵێکی سەرەکی هەبوو لە پەرەپێدانی تواناکانی هێزی دەریایی ئێران، بەتایبەتی لە بواری دروستکردنی بەلەمی خێرا و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەک. بەردەوام هەڕەشەی داخستنی گەرووی هورمزی دەکرد بە رووی کەشتییە بازرگانییەکاندا و چەندین جار هەڕەشەی رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆی لە هێزەکانی ئەمریکا دەکرد لە ئاوەکانی کەنداو.

بەهۆی رۆڵی لە هەڕەشەکردن لە هاتوچۆی دەریایی، وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە ساڵی 2019 ناوی خستە لیستی تیرۆریستانی جیهانییەوە. تەنگسیری پێشتر لە ساڵی 2016 سەرپەرشتیی دەستگیرکردنی 10 دەریاوانی ئەمریکای کردبوو لە ئاوەکانی کەنداو.