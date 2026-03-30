یاریزانانی ئارسێناڵ بە کۆمەڵ هەڵبژاردەکانیان جێدەهێڵن

یاریزانانی یانەی ئارسێناڵ
یاریزانانی یانەی ئارسێناڵ
لە ماوەی چەند رۆژی رابردوو 11 یاریزانی یانەی ئارسێناڵی ئینگلیزی، ئەوانەی بانگهێشتی هەڵبژاردەکانیان کرابوون بە مەبەستی ئەنجامدانی یاری دۆستانە و ئامادەکاری، پێشوەختە و پێشکۆتایی هاتنی وادەی یارییە ئامادەکاری و دۆستانەکان، ریزەکانی هەڵبژاردەکانیان جێهێشت و گەڕانەوە لەندەن.

رۆژنامەی وەرزشی مۆندۆدێپۆرتیڤۆی ئیسپانی بڵاویکردەوە، پێدەچێت ئەم هەنگاوەی یاریزانانی یانەی ئارسێناڵ، پلانێک بێت لەلایەن راهێنەری یانەکە ئەویش بەهۆی هەستیاری دۆخی یانەکە لەم وەرزە، بۆیە یاریزانەکان گەڕاونەتەوە و بەشداری ئامادەکارییەکانی یانەکەیان دەکەن.

ئەو سەرچاوەیە بڵاویشی کردەوە گوایە بەشێک لە یاریزانەکان بەهۆی هەست کردن بە پێکان و ئازار کامپی مەشقی هەڵبژاردەکانیان جێهێشتووە و گەڕانەتەوە لەندەن، 11 یاریزانەکەش بریتین لە: مارتین ئۆدێگارد، مارتینێلی، لیاناردۆ ترۆسارد، ویلیام سالیبا، گابریێل ماگالێس، ئێزی، یورین تێمبەر، بوکایۆ ساکا، نونی مادویکی، هینکاپێ و هەروەها مارتن زوبێمێندی.

یانەی ئارسێناڵ لەم وەرزەی پرێمەرلیگ لە کۆی 31 یاری و 7 گەڕ پێشکۆتایی هاتنی خولەکە، بە کۆکردنەوەی 70 خاڵ و بە جیاوازی 9 خاڵ لەگەڵ مانچێستەر سیتی دووەمی ریزبەندی پێشەنگی خولەکەی گرتووە.

 
کاروان فاخر ,