پرێمەرلیگ پێویستی بە ڤار نیە

پێش 38 خولەک

بە گوێرەی ڕاپرسییەک کە لەلایەن گەورەترین گرووپی هاندەرانی بەریتانیا (FSA) ئەنجامدراوە، بە رێژەی 75%ـی هاندەرانی خولی نایابی ئینگلیزی '' پرێمەرلیگ '' دژی بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای ناوبژیوانی ڤیدیۆیی (VAR)ـن. ئەم ڕاپرسییە نزیکەی 8,000 هاندەری هەر 20 یانەکەی خولەکە بەشداریان کردووە.

لەو راپرسیە نزیکەی ٪90 لەو بڕوایەدان بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای ڤار، چێژی یارییەکانی کوشتووە و هەروەها بە رێژەی ٪91ـی بەشداربووانی راپرسیەکە لەو بڕوایەدا، بەهۆی ڤارەوە هیچ گەرم و گوڕیەک لە ئاهەنگێڕانی یاریزانەکان نەهێشتووە.

هاوکات بە رێژەی ٪74 بەشداربووانی راپرسیەکە لەو بڕوایەدان سیستەمی ڤار هیچ گۆڕنکارییەکی لە بڕیاری ناوبژیوانان نەکردووە، هەروەها ٪86 نیگەرانن لەوە کە بڕیارە لە مانگی حوزەیرانی داهاتوو بە دواوە، دەسەڵاتەکانی ڤار زیاتر بکرێن.

تۆماس کۆنکانین یەکێک لە بەشداربووانی راپرسیەکە بە تۆڕی هەواڵی بی بی سی بەریتانی راگەیاند، ئەو راپرسیە سەلمێنەری ئەوەیە کە هاندەران لەگەڵ بەردەوامبوونی تەکنەلۆژیان ڤار نین و داوای هەڵگرتنی دەکەن.