ترەمپ و ناتانیاهۆ: چارەسەری سەربازی بۆ گەرووی هورمز ئامادەیە و ئێران دەپاڕێتەوە بۆ رێککەوتن

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل و دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە دوو لێدوانی جیادا وردەکاری نوێیان لەبارەی گرژییەکانی ناوچەکە و چارەنووسی گەرووی هورمز ئاشکرا کرد، هاوکات ئاماژەیان بە هەبوونی پلانێکی سەربازی هاوبەش کرد بۆ کۆنتڕۆڵکردنی رێڕەوە ئاوییەکان.

سێشەممە 31ـی ئاداری 2026، بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ پێگەی "نیوزماکس"ـی ئەمریکی رایگەیاند: "چارەسەری سەربازی بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز لە ئارادایە."

هاوکات ناتانیاهۆ رەتیکردەوە بچێتە ناو وردەکارییەکان، بەڵام جەختی کردەوە، بەرژەوەندییەکی گەورە هەیە بۆ دەستەبەرکردنی گواستنەوەی نەوت و غاز بە ئازادی، هەروەها ئاماژەی بە پڕۆژەیەکی ستراتیژی کرد بۆ گواستنەوەی هێڵەکانی وزەی کەنداو بەرەو بەندەرەکانی دەریای ناوەڕاست لە قۆناغی پاش جەنگدا.

لای خۆیەوە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ "کەناڵ 14"ـی ئیسرائیل رایگەیاند، ئێران لەژێر گوشارێکی زۆردایە و گوتی: "ئێرانییەکان زۆر خوازیاری رێککەوتنن و بۆ ئەوە دەپاڕێنەوە".

ترەمپ ئاشکرای کرد، تاران رەزامەندی داوە بە تێپەڕبوونی 20 کەشتی گواستنەوەی نەوت بە گەرووی هورمزدا، ئاماژەی بەوەش کرد، ئێران لەگەڵ زۆربەی خاڵەکانی پلانی ئەمریکا بۆ ئاگربەست هاوڕایە.

ترەمپ پەیوەندییەکانی نێوان واشنتن و تەلیەڤیڤی بە لووتکەی هەماهەنگی وەسف کرد و گوتی: "ئێمە کار بۆ کۆنتڕۆڵکردنی گەرووی هورمز دەکەین".

ئەم پەرەسەندنانە لە کاتێکدایە، ناوچەکە لە نێوان ئەگەرەکانی رێککەوتنێکی گشتگیر یان پێکدادانی سەربازی فراوانتردایە، لە کاتێکدا ئەمریکا و ئیسرائیل جەخت لە هەماهەنگییەکی فراوان دەکەنەوە بۆ گۆڕینی نەخشەی وزە و ئاسایش لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.